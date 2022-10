Ivanović: Cijena obveznica pala ispod 70 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijena obveznica Crne Gore pala je ispod 70 EUR, što je rekordan neuspjeh, saopštio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Petar Ivanović.

“Obmanama se ne postiže uspjeh u ekonomiji. Cijena obveznica Crne Gore pala je ispod 70 EUR. Neviđen, istorijski, nikad veći, rekordan neuspjeh”, napisao je Ivanović na Twitteru.

On je poručio da nikada cijena obveznica nije bila tako niska.

“Primičemo se grčkom scenariju. Djela, a ne riječi”, zaključio je Ivanović.

