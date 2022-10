Investiciono društvo uvećalo kapital

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono društvo Sasa Capital uvećalo je kapital emisijom hartija radi prodaje postojećem akcionaru po osnovu prava preče kupovine.

“Sasa Capital je u petak realizovao novu emisiju hartija radi prodaje postojećem akcionaru po osnovu prava preče kupovine, ISIN-a MESASARI1PGO, u količini od 130 hiljada akcija nominalne vrijednosti jedan EUR”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Montenegroberze.

Emitovane akcije su raspodijeljene na račun vlasnika.

“Nakon registracije te nove emisije akcija, kapital preduzeća iznosi 450 hiljada EUR i raspoređen je na 450 hiljada akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti jedan EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS