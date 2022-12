Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru programa Horizont Evropa će tokom ovog i narednog mjeseca biti organizovan niz info sesija, kako bi se potencijalni aplikanti i ostali zainteresovani informisali o mogućnostima za finansiranje u okviru novih poziva, koji će biti raspisani od danas.

Iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja su saopštili da je cilj najznačajnijeg EU programa za istraživanje i inovacije – Horizont Evropa za period od prošle do 2027. godine, da se Unija zadrži na čelu globalnih istraživanja i inovacija, da se ojačaju njeni naučni, tehnološki i inovacioni kapaciteti, poveća konkurentnost i ispune prioriteti građana, uključujući zelenu i digitalnu tranziciju.

“Sa ukupnim budžetom od 95,5 milijardi EUR, predstavlja najveći izvor finansiranja za istraživanje i inovacije u svijetu”, rekli su iz Ministarstva.

Info sesije će biti organizovane u online formatu, prema određenom rasporedu, na teme zdravlja, kulture, kreativnosti i inkluzivnog društva, digitalizacije i industrije, klime, energetike i mobilnosti, hrane, poljoprivrede i životne sredine.

Registracija je neophodna da bi se pratile sesije.

Info sesije su namijenjene predstavnicima univerziteta, istraživačkih centara, privatnim kompanijama, opštinama, organima javne uprave i lokalne samouprave, nevladinim organizacijama, kao i svim drugim stranama zainteresovanim za istraživanje i razvoj.

Detaljnije informacije o info sesijama dostupne su na sajtu Ministarstva na linku https://www.gov.me/clanak/info-sesije-u-okviru-horizont-evropa-programa.

