Indeksi porasli na početku sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi porasli, dosegnuvši najviše nivoe u gotovo četiri mjeseca, što se najviše zahvaljuje rastu cijena dionica tehnoloških divova.

Dow Jones ojačao je 0,58 odsto, na 35.151 bod, dok je S&P 500 porastao 0,74 odsto, na 4.547 poena, a Nasdaq indeks 1,13 ossto, na 14.284 boda, prenosi Hina.

Među najvećim dobitnicama je bila dionica Microsofta, kojoj je cijena porasla dva odsto i dostigla rekordni nivo, nakon vijesti da je taj tehnološki div privukao nekoliko poznatih stručnjaka za razvoj vještačke inteligencije.

Znatno su porasle i cijene Applea i Nvidie, pa je S&P 500 indeks tehnološkog sektora bio najveći dobitnik, s rastom od 1,5 odsto.

Podršku tržištu pružio je i dalji pad prinosa na državne obveznice, s obzirom na to da se vjeruje da je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) završila ciklus povećanja kamatnih stopa.

Nakon što su pali tri mjeseca zaredom, berzanski indeksi snažno su porasli u novembru, pa su dostigli najviše nivoe od kraja jula.

„Ulagače su oraspoložili bolji nego što se očekivalo poslovni rezultati kompanija i trend pada prinosa na obveznice”, kazao je direktor u firmi Granite Wealth Management, Bruce Zaro.

Najviše je, ipak, ulagače ohrabrio stabilan trend slabljenja inflacije, što bi moglo značiti da je ciklus zaoštravanja monetarne politike završen.

Sada se najviše špekuliše o tome kada bi Fed mogao početi smanjivati kamate.

Na tržištu novca procjenjuje se da bi prvo smanjenje kamata Feda moglo uslijediti već u martu, a da bi u cijeloj narednoj godini kamate mogle biti smanjene cijeli postotni bod.

U utorak će stoga u fokusu ulagača biti zapisnik s posljednje sjednice Feda, koji će pokazati kako čelnici Fed-a procjenjuju ekonomsku situaciju i kretanje inflacije.

A na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,11 odsto, na 7.496 bodova, kao i frankfurtski DAX, koji je skliznuo na 15.901 poen. Pariski CAC ojačao je 0,18 odsto, na 7.246 bodova.

