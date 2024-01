Fokus Vlade na postizanju ekonomskog prosperiteta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Identitetske podjele su iza crnogorskog društva, a fokus Vlade će biti na pristupanju Evropskoj uniji (EU) i postizanju ekonomskog prosperiteta, saopštio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković.

On je na sastanku sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Judy Rising Reinke, predstavio strateški cilj Ministarstva, koji obuhvata povećanje proizvodnje hrane, temeljne reforme u šumarskom sektoru i novi pristup korišćenju poljoprivrednog zemljišta.

Joković je, kako je saopšteno iz Ministarstva, naglasio značaj ostvarivanja kriterijuma za povlačenje sredstava iz dostupnih grantova EU, kao i predanost ispunjavanju i zatvaranju poglavlja 11, 12 i 13, izražavajući uvjerenje da će Crna Gora u naredne dvije godine uspješno zatvoriti sva tri poglavlja.

Tokom sastanka, Joković naglasio je značaj podrške SAD-a državama regiona na putu ka članstvu u EU.

“Razgovarano je o modalitetima buduće saradnje, uključujući podršku u jačanju administrativnih kapaciteta i interesovanje američkih investitora za razvojne projekte u sektorima poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede”, navodi se u saopštenju.

Reinke je pozdravila napore Vlade usmjerene ka ispunjavanju obaveza iz evropske agende, naglašavajući pozitivan smjer posljednjih dešavanja, posebno u kontekstu širokog konsenzusa prilikom donošenja ključnih odluka za crnogorske građane.

Ona je posebno naglasila značaj angažovanja političkih aktera i nosilaca državnih funkcija na očuvanju građanskog i multikulturnog karaktera društva, izražavajući uvjerenje da je Crna Gora snažan partner i saveznik u očuvanju demokratskih vrijednosti i to naročito u izazovnim vremenima.

Tokom sastanka, potvrđena je uzajamna volja za dodatnim jačanjem i unapređenjem saradnje između SAD-a i Crne Gore u oblastima od obostranog značaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS