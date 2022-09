EPCG zamrzavanjem cijena struje simulira zaštitu građana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Epektroprivreda (EPCG) simuliranjem zaštite građana kroz neodrživo zamrzavanje cijena električne energije jednake za sva domaćinstva, širi grupu kojoj, na svoju štetu, pruža zaštitu, sapštili su iz Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN).

Oni su objasnili da EPCG time obuhvata dio stanovništva bolje platežne moći, ali i kupce struje koji imaju objekte u Crnoj Gori, ali nijesu njeni građani.

Iz REGAGEN su Pobjedi kazali da bi državna energetska kompanija morala da izbjegava loše poslovne odluke i ubrza gradnju solarne elektrane (SE) Briska gora i vjetroelektrane (VE) Gvozd.

Na pitanje kako komentarišu najavu predsjednika borda direktora EPCG, Milutina Đukanovića, da neće povećati cijenu struje, iako je ona na tržištu veća 20 puta, jer bi to bio udar na građane, iz REGAGEN su odgovorili da je zaštita građana u smislu određivanja socijalno ugroženih i obezbjeđivanja socijalne zaštite isključivo u nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja.

“Cijena električne energije po kojoj je EPCG prodaje svim domaćinstvima u Crnoj Gori je jednaka za sve, bez obzira na njihovu platežnu moć. EPCG zbog povjerljivosti ličnih podataka ne smije imati socijalne kartone građana. Dakle, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, obavljajući svoje nadležnosti, obezbjeđuje pomoć i zaštitu najugroženijima”, naveli su iz REGAGEN.

Oni smatraju da bi eventualne poteškoće u finansijskom poslovanju EPCG mogle dodatno da ugroze dinamiku realizacije planiranih investicija i postizanje srednjoročnih planova za unapređenje stepena energetske bezbjednosti Crne Gore.

“Vlada je dugoročnim energetskim bilansom od naredne do 2025. godine predvidjela da će Crna Gora u 2024. raspolagati sa dodatnih 104,6 MW zbog puštanja u pogon VE Gvozd i SE Briska gora čiji je investitor EPCG. Dosadašnja dinamika aktivnosti sprovedenih na ovim višemilionskim projektima i činjenica da je na njihovoj realizaciji u prethodnoj godini potrošeno nešto manje od 60 hiljada EUR, ukazuju na nužnost intenziviranja aktivnosti na njihovoj realizaciji kako se ne bi ugrozilo zatvaranje energetskog bilansa Crne Gore u 2024. godini”, upozorili su iz REGAGEN.

Oni su naveli da je dobro poslovanje EPCG u interesu države koja je većinski vlasnik.

“U proteklih pet godina EPCG je bila jedna od rijetkih državnih kompanija koja finansijskim problemima nije opterećivala državu. Država je za to vrijeme po osnovu isplate dividendi, a zbog pozitivnog poslovanja EPCG, prihodovala 90 miliona EUR. Stoga je nedvosmisleno da je uspješno finansijsko poslovanje EPCG istovremeni interes organa upravljanja EPCG i države. Obrnuto, problemi u poslovanju EPCG postaju problemi države i moraju se izbjegavati, jer se prelivaju na građane”, ocijenili su u REGAGEN.

Oni su, komentarišući najave restrikcija struje tokom predstojeće zime, kazali da je to posljednja mjera za sprovođenje, te da je dužnost svih relevantnih državnih institucija i energetskih subjekata da ne dođe do toga.

U REGAGEN očekuju da Vlada utvrdi mjere za prevazilaženje eventualnih poteškoća u snabdijevanju strujom. Navode da je Vlada, krajem jula, formirala Nacionalni savjet za analizu i praćenje sigurnosti snabdijevanja energijom i energentima, čiji bi zadatak bio i predlaganje mjera za nesmetano snabdijevanje strujom.

“Kako je djelokrug Vlade značajno širi od djelokruga EPCG, za očekivati je da upravo Vlada, poput vlada drugih država, na osnovu pregleda stanja, procijenjenih efekata predloženih mjera i bez derogacije zakonskih odredaba, utvrdi mjere za prevazilaženje eventualnih poteškoća u snabdijevanju električnom energijom”, saopštili su iz REGAGEN.

Rukovodilac Sektora za korporativne komunikacije EPCG, Tomaš Damjanović, kazao je 18. avgusta da je situacija delikatna, te da su restrikcije i poskupljenje struje jedna od opcija ukoliko se stanje ne popravi. Međutim, rukovodstvo EPCG psoljednjih dana demantuje Damjanovića, tvrdeći da ne razmišljaju o restrikcijama.

Iz REGAGEN su naveli da činjenica koje EPCG mora biti svjesna, jednako kao i ostale elektroenergetske kompanije u Crnoj Gori, je da je zakonom utvrđen javni interes obezbjeđivanje dovoljnih količina energije koje su potrebne za život i rad građana i poslovanje i razvoj privrednih subjekata i njihovo snabdijevanje na siguran, bezbjedan, pouzdan i kvalitetan način, kao i energetski razvoj.

Oni su podsjetili i da funkcionisanje i razvoj društva i ekonomije države počivaju na sigurnom snabdijevanju električnom energijom.

Iz REGAGEN su poručili da su stoga, u prvom redu energetske kompanije, dužne da obezbijede potpunu raspoloživost i funkcionalnost proizvodnih objekata i sistema kojima upravljaju kako bi se uvažio javni interes, što do sada nije bio problem.

“Uvođenje restrikcija je posljednja mjera za sprovođenje i bila bi potvrda da javni interes nije osiguran”, kazali su iz REGAGEN.

REGAGEN će, kako su naveli, do početka decembra donijeti odluke kojima će biti utvrđene cijene struje za naredni trogodišnji period, do 2025. godine, i dostaviti ih snabdjevačima radi formiranja konačnih tabela sa cijenama.

