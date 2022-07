Dogovorili korake u cilju kontinuiranog snabdjevanja proizvodima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i Srbije dogovorili su konkretne korake u cilju obezbjeđivanja kontinuiteta snabdijevanja i cjenovne konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Generalni direktor Direktorata za poljoprivredu, Miroslav Cimbaljević je tokom radne posjete Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije održao niz sastanaka na kojima su dogovoreni konkretni koraci.

„Posjeta predstavlja nastavak i sprovođenje dogovora nakon susreta potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimira Jokovića sa potpredsjednikom Vlade i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Branislavom Nedimovićem“, navodi se u saopštenju.

Cimbaljević se sreo sa pomoćnicom ministra Vedranom Ilić, gdje su dogovoreni konkretni koraci i implementacija dogovora koja je bila na nivou ministara.

Takođe, organizovan je i sastanak sa direktorom Uprave za zemljište Brankom Lakićem, tokom kojeg su razmatrane mogućnosti i predočeni konkretni modeli kada je u pitanju saradnja i implementacija dobrih praksi koje su zastupljene u Ministarstvu poljoprivrede Srbije, koje bi se mogle preuzeti i realizovati u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS