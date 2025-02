Dodijeljene subvencije za hotelsku industriju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo turizma i Eko-fond, uz podršku Evropske unije (EU), dodjelili su subvencije u ukupnom iznosu od 2,5 miliona EUR za 15 hotela širom zemlje, u okviru programa za podsticanje energetske efikasnosti.

„Time je uspješno završen najzahtjevniji dio jednog izuzetno važnog projekta, koji je pokazao da Crna Gora može i mora da ide putem održivog razvoja, odgovornog upravljanja resursima i jačanja konkurentnosti u turizmu”, navodi se u saopštenju Ministarstva turizma.

Ministar turizma, Simonida Kordić, kazala je na svečanosti povodom dodjele ugovora da je ovo prvi konkretan korak ka transformaciji turističkog sektora, gdje se inovacije, modernizacija i ekološka odgovornost prepliću u jedinstven cilj – jačanje naše turističke ponude na način koji donosi benefite i privredi i životnoj sredini.

“Ova donacija EU nije samo finansijska pomoć, već i snažna poruka povjerenja u našu viziju i posvećenost održivom razvoju. Podrška međunarodnih partnera omogućila nam je da ostvarimo konkretne rezultate – smanjenu potrošnju energije u 15 hotela, povećan komfor gostiju, kao i smanjen karbonski otisak, što doprinosi očuvanju prirodnih resursa i jačanju ekološkog imidža Crne Gore”, istakla je Kordić.

Ona je dodala da se završetkom ovog projekta ne završava njihovo opredjeljenje ka održivom turizmu.

“Naprotiv, ovim pokazujemo da Crna Gora može postaviti standarde u regiji kada je riječ o zelenom i energetski efikasnom turizmu”, dodala je Kordić.

Hoteli su imali priliku da dobiju subvencije u vrijednosti od 60 hiljada do 200 hiljada EUR, a posebno su nagrađeni oni koji rade tokom čitave godine, čime doprinose prevazilaženju problema sezonalnosti, kao i oni koji posluju na sjeveru države, čiji je razvoj među prioritetima aktuelne Vlade.

“Ovaj događaj potvrđuje da Crna Gora može praviti krupne korake kada postoji jasna vizija, odlučnost i međusektorska saradnja”, navodi se u saopštenju.

Projekat će se nastaviti kroz preostala sredstva, uz podršku međunarodnih partnera, a kranji cilj je efikasna upotreba resursa i modernizacija smještajnih kapaciteta, čime unapređujemo sveukupno iskustvo boravka u Crnoj Gori.

