Dobardžić: Drašković smijenjen zbog niza teških propusta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vladan Drašković smijenjen je sa funkcije izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore zbog niza teških propusta, uključujući kršenje Statuta, saopštio je predsjednik Odbora direktora te kompanije, Eldin Dobardžić.

On je kazao da je Drašković samoinicijativno odobrio isplatu 551 hiljade EUR za kupovinu dijela aerodromske opreme, bez saglasnosti Odbora direktora.

Dobardžić je rekao da Statut jasno kaže da izvršni direktor raspolaže sredstvima u iznosu do 100 hiljada EUR, dok mu za iznos od preko 100 hiljada EUR treba saglasnost upravo Odbora direktora.

“Osim toga, s obzirom na to da se sada govori o novcu koji je usput i „nestao“ ili je „zamrznut“ i da je u slučaj uključena policija, sada i javno pitam gospodina Draškovića gdje je 551 hiljada EUR? Na čijem računu je novac? Kada će biti vraćen Aerodromima Crne Gore?”, naveo je Dobardžić.

On je naglasio da je smjena Draškovića logična posljedica okolnosti da se kompanija, potencijalno, suočava sa tim da drugi put za istu stvar isplati preko pola miliona EUR.

Dobardžić je kazao da niti je dao saglasnost za isplatu 551 hiljade EUR niti ga je bivši izvršni direktor neposredno obavijestio da je novac nestao.

„Niti ću bilo kome služiti kao paravan za zataškavanje izrazito sumnjivih poslova. Žao mi je što se resorni ministar, nakon sastanka na kom mu je i državni sekretar predočio sve činjenice, na neprimjeren način obrušio na moju malenkost“, navodi se u saopštenju.

Dobardžić je rekao da ga, kao odgovornog čovjeka, zanima samo istina i pošten rad.

On je kazao da će balast uplate pola miliona EUR na pogrešan račun nositi neko drugi.

“Na kraju, pitam gospodina Radulovića šta bi on radio da je neko u hijerarhiji ko mu je podređen bez njegove saglasnosti potrošio pola miliona EUR i da je taj novac, na kraju, završio na pogrešnom računu”, naveo je Dobardžić.

