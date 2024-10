Decenija Berlinskog procesa glavna tema Konferencije o ekonomiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Konferencija o ekonomiji Montenegro 2024, koju Privredna komora (PKCG) organizuje 13. put, održaće se 22. i 23. oktobra u hotelu Splendid u Budvi.

Glavna tema ovogodišnje Konferencije o ekonomiji je Decenija Berlinskog procesa, a razmotriće se pitanja važna za ekonomsku perspektivu regiona sa fokusom na dosadašnja dostignuća, kao i na aktuelne i buduće izazove.

“Komora ovaj događaj organizuje sa Istočnim odborom njemačke privrede, poslovnom asocijacijom ustanovljenom u Berlinu prije 70 godina, koja predstavlja glavnu sponu njemačke poslovne zajednice sa partnerima u jugoistočnoj Evropi”, saopšteno je iz PKCG.

Konferencija se održava u bliskoj saradnji sa serijom samita u okviru ovogodišnjih sastanaka Berlinskog procesa i smatra se jednim od najvažnijih regionalnih događaja, koji okuplja predstavnike vlada i poslovnih zajednica iz Zapadnog Balkana i Njemačke.

Konferenciju će otvoriti premijer, Milojko Spajić, a uvodne rijeći daće predsjednica PKCG, Nina Drakić, zamjenik predsjedavajućeg Istočnog odbora njemačke privrede, Philipp Haußmann, predsjednik Asocijacije privrednih komora Evrope – Eurochambres, Vladimir Doulhy, i državni sekretar Saveznog ministarstva za ekonomiju i klimatske akcije, Stevan Giegold.

Drakić je u susret konferenciji saopštila da PKCG od 2010. godine organizuje godišnju konferenciju o ekonomiji, koja je prepoznata kao jedan od najvažnijih ekonomskih događaja u regionu.

Ona je objasnila da događaj uključuje govornike visokog nivoa, nudi dragocjene mogućnosti za uspostavljanje poslovnih veza i zbog toga privlači stotine učesnika.

„Nastavljajući tradiciju organizovanja Ekonomske konferencije, ove godine želimo da se osvrnemo na ishode Berlinskog procesa i integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju (EU). Cilj nam je da istaknemo važnost nastavka našeg evropskog puta, neophodnog reformskog napretka i izgleda za budućnost, uz naglašavanje pozitivnih signala iz EU u vezi sa težnjama da se pridružimo evropskoj porodici”, navela je Drakić.

Razgovori biznis zajednice sa ministrima ekonomije Zapadnog Balkana, pokrenuti 24. septembra u Berlinu, biće nastavljeni kroz ovogodišnju konferenciju u Budvi.

Pored ministara ekonomije, učesnici ovog događaja biće i ministri evropskih poslova, privrednici, ekonomski stručnjaci, predstavnici međunarodnih organizacija i drugi.

Tokom dvodnevne konferencije, održaće se šest panela sa vrlo interesantnim, aktuelnim i relevantnim temama.

Kao i prethodna izdanja konferencije, i ovogodišnja nudi mogućnost organizovanja poslovnih susreta na marginama događaja.

Svi detalji i najnovije informacije o konferenciji mogu se naći na veb sajtu konferencije www.kecg.me, putem kojeg se može obaviti i registracija.

