Cijene nafte porasle iznad 96 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte skočile su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima iznad 96 USD, nakon što su vodeći proizvođači odlučili da blago smanje proizvodnju u oktobru, a ruski Gazprom odložio isporuke gasa Sjevernim tokom 1 u Evropu.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 3,43 USD nego na zatvaranju na kraju prošle sedmice i iznosila je 96,42 USD. U Njujorku se barelom u elektronskoj trgovini trgovalo po 2,94 USD višoj cijeni, od 89,87 USD.

Američka tržišta su bila zatvorena zbog praznika, prenosi Hina.

Trgovci su očekivali odluku Organizacije zemalja izvoznica nafte i njenih saveznika (OPEC+), uključujući Rusiju, o proizvodnji u oktobru.

OPEC+ odlučio je da blago smanji proizvodnju u oktobru, za samo 100 hiljada barela dnevno, što odgovara samo 0,1 odsto globalne potražnje.

Iz tog kartela su objasnili da se mogu sastati i prije 5. oktobra, kada je zakazan sljedeći redovni sastanak, bude li potrebno prilagoditi proizvodnju.

“Grupa zapravo u prvom redu želi poslati simboličnu poruku tržištima”, smatra analitičar Oandae, Craig Erlam, podsjetivši da su proizvođači u avgustu u istom obimu povećali proizvodnju, što je gotovo zanemareno.

Tržišta su, kako je naveo, vjerovatno u cijene uračunala uglavnom najcrnji scenario.

Zabrinutost je podstakao ruski div Gazprom, koji je prošlog petka poručio da ipak neće za vikend ponovo krenuti s isporukama gasa u Evropu gasovodom Sjeverni tok 1, zbog curenja ulja na turbini u Portanovki kod Sankt Peterburga.

Cijene gasa skočile su u ponedjeljak na evropskim tržištima 30 odsto, a analitičari predviđaju pojačanu potrošnju nafte u proizvodnji struje.

Međunarodna agencija za energiju podigla je u avgustu procjenu potražnje za naftom u ovoj godini, dijelom i zato što očekuje da će neke zemlje, zbog rekordnih cijena gasa i struje, gas u elektranama zamijeniti naftom.

Podršku cijenama pruža i ublažavanje epidemioloških mjera u kineskom Šendženu i naznake problema u pregovorima o iranskom nuklearnom programu, koji bi mogli utrti put povratku iranske nafte na međunarodna tržišta.

Bijela kuća odbila je u petak zahtjev Teherana da se sporazum o oživljavanju sporazuma iz 2015. godine poveže sa zaključivanjem inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u Iranu, saopštio je neimenovani zapadni diplomata.

OPEC je odvojeno objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica prošlog petka porasla 95 centi na 99,22 USD.

