Cijene nafte porasle iznad 82 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima iznad 82 USD nakon signala vodećih proizvođača da bi mogli dodatno smanjiti snabdjevanje kako bi je prilagodili znakovima slabljenja potražnje.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 1,78 USD nego na zatvaranju trgovine prošli petak i iznosila je 82,39 USD. Prošli petak zaključila je trgovinu u plusu 3,19 USD, prenosi Hina.

Na američkom tržištu barelom se u ponedjeljak trgovalo po 1,71 USD višoj cijeni, od 77,6 USD. Prošli petak zaključio trgovinu u plusu 2,99 USD. Aktivnije se trgovalo barelima s rokovima isporuke u januaru, po 1,79 USD višoj cijeni, od 77,83 USD.

Trgovce su prošle sedmice zabrinul znakovi slabije potražnje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koje su se ogledale u snažnom rastu zaliha, i prognoze o slabijem tempu prerade u Kini zbog posustale potražnje industrije za gorivom i nižih marži.

U petak im je pažnju privukla informacija tri izvora u redovima Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njihovih saveznika da će grupa na redovnom sastanku krajem novembra razmotriti mogućnost dodatnog smanjenja snabdjevanja.

“Znalo se da će grupa proizvođača (OPEC) reagovati, s obzirom na prošlosedmični uzmak onih koji su špekulisali s rastom cijena”, objasnio je Tamas Varga iz PVM-a.

Investitori pažljivo prate i trgovinu ruskom naftom nakon što je Vašington prošle sedmice uveo sankcije još jednoj grupi kompanija zbog transporta nafte sa cijenama iznad dogovorenog plafona na nivou G7 od 60 USD.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u petak pojeftinio 1,14 USD, na 81,08 USD.

