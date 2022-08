Cijene nafte pale zbog rizika od recesije

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su prošle sedmice na svjetskim tržištima, jer se trgovci plaše da će usporavanje rasta najvećih svjetskih ekonomija izazvati pad potražnje za tim energentom.

Cijena barela na londonskom tržištu pala je 1,5 odsto na 96,72 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,45 odsto na 90,77 USD.

Cijene nafte se posljednjih dana kreću u uskom rasponu, jer situacija u najvećim svjetskim ekonomijama nije zavidna, prenosi SEEbiz.

Američka ekonomija tehnički je u recesiji, a recesija zbog energetske krize prijeti i eurozoni, dok se rast azijskih privreda, posebno kineske, usporava.

“Glavni izvor strahova trenutno su globalna recesija i slabljenje potražnje, s obzirom na slabe podatke iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), eurozone i Kine. Prisutni su znakovi usporavanja ekonomskog rasta, što bi moglo smanjiti potražnju za naftom”, navode analitičari PVM-a u osvrtu na situaciju na tržištima.

Trgovci se plaše i daljeg usporavanja rasta najvećih svjetskih ekonomija, jer se očekuje dodatno povećanje kamatnih stopa u SAD-u i eurozoni, s obzirom da centralne banke moraju suzbiti previsoku inflaciju.

Uz to, negativno na cijene utiče snažan dolar, jer zbog toga nafta postaje skuplja za kupce u drugim valutama.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, skočio je prošle sedmice 2,2 odsto na 108 bodova, najvišu vrijednost u više o mjesec.

„Duži trend snažnog dolara predstavljao bi jednu od najvećih prepreka održivom rastu cijena nafte”, rekao je Jim Ritterbusch iz firme Ritterbusch and Associates.

S druge strane, podršku cijenama pružio je snažan pad zaliha u SAD-u u prošloj sedmici, budući da su kompanije pronašle kupce u evropskim zemljama koje traže zamjenu za rusku naftu uoči sankcija Evropske unije (EU) protiv Rusije, koje stupaju na snagu 5. decembra.

Američki izvoz skočio je na rekordnih pet miliona barela dnevno.

“Računamo da će EU morati da zamijeni 1,2 miliona barela dnevno uvoza iz Rusije, sirovom naftom iz drugih regija”, navodi u bilješci savjetodavna kuća FGE.

Nakon što su u prošloj godini porasle više od 50 odsto, zahvaljujući oporavku svjetske ekonomije od koronakrize, od početka ove godine cijene nafte su, najviše zbog rata u Ukrajini, porasle nešto više od 20 odsto.

