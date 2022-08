Cijene nafte iznad 96 USD

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak na međunarodnim tržištima iznad 96 USD, podržane naznakama pojačane potražnje za radnom snagom u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koje su ublažile zabrinutost zbog posustajanja u Kini.

Cijena barela na londonskom tržištu bila je gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni dan i iznosila je 96,46 USD.

Značajnijih promjena u cijeni nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 90,78 USD, prenosi Hina.

Trgovce je ohrabrio podatak o padu broja novih zahtjeva za isplatom naknada za nezaposlenost u SAD-u, koji nagovještava solidnu potražnju za radnom snagom uprkos posustajanju ekonomske aktivnosti.

Optimizam je podstakla i snažna potrošnja goriva.

Podaci su ublažili strah od recesije koji su raspirile naznake usporavanja kineske ekonomije pod pritiskom strogih mjera suzbijanja novog talasa covida-19, ali i posustajanje u SAD-u i eurozoni.

“Glavni su izvor strahova trenutno globalna recesija i slabljenje potražnje, s obzirom na slabe podatke iz SAD-a, eurozone i Kine. Znakovi usporavanja ekonomskog rasta sveprisutni su i mogli bi smanjiti potražnju za naftom”, rekli su analitičari PVM-a.

Novi generalni sekreatr Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC), Haitham Al Ghais, rekao je za Reuters da je optimističan u pogledu potražnje za naftom u narednoj godini.

On je dodao i da OPEC želi da zadrži Rusiju u široj grupi, koja uključuje i nezavisne proizvođače.

Podršku cijenama pružio je snažan pad zaliha u SAD-u u prošloj sedmici, budući da su kompanije pronašle kupce u evropskim zemljama koje traže zamjenu za rusku naftu.

Američki izvoz skočio je na rekordnih pet miliona barela dnevno.

OPEC je odvojeno objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u četvrtak iznosila 98,22 USD, što znači da je porasla 2,49 USD.

