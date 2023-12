Cijene nafte iznad 84 USD

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima iznad 84 USD pod uticajem informacije iz grupe vodećih proizvođača da bi mogli još više smanjiti snabjevanje u narednoj godini.

Na londonskom tržištu nakon podne cijena barela s rokovima isporuke u januaru je bila viša 91 cent nego na zatvaranju trgovine u srijedu i iznosila je 84,01 USD. U srijedu je zaključila trgovinu u plusu 1,42 USD, prenosi SEEbiz.

Aktivnije se u četvrtak u Londonu trgovalo barelima s rokovima isporuke u februaru, po 83 centa višoj cijeni, od 83,71 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu, dosegnuvši 78,67 USD. U četvrtak je zaključio trgovinu u plusu 1,45 USD.

Tržište je od početka sedmice fokusirano na sastanak Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika, uključujući Rusiju, posebno nakon četvorodnevne odgode zbog, kako su naveli izvori, spora oko proizvodnih kvota za narednu godinu.

U srijedu su cijene porasle nakon tvrdnje dva izvora u organizaciji OPEC+ da razgovaraju o još izrazitijem smanjenju snabdjevanja u prvom tromjesečju naredne godine, iako još nije jasno koliko bi se dugo smanjivala i koliko bi barela tržište izgubilo.

Zajednički ministarski nadzorni odbor OPEC+ (JMMC) završio je sastanak u četvrtak bez preporuka s nivoima proizvodnje u narednoj godini, rekla su Reutersu tri predstavnika. Sada se čeka sastanak ministara.

