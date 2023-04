CEDIS nastavlja sa smanjenjem gubitaka na mreži

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gubici na elektrodistributivnoj mreži u martu su iznosili 11,33 odsto, što je čak 2,15 procentnih poena niže u odnosu na ostvareni nivo za taj mjesec prošle godine, kada su iznosili 13,48 odsto, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

“Iznos gubitaka je 1,44 procentnih poena niži u prvom tromjesečju tekuće godine u odnosu na isti prošlogodišnji period, tako da se CEDIS može pohvaliti sa kontinuiranim smanjenjem gubitaka uz povećanje preuzete energije”, navodi se u saopštenju.

Suzbijanjem gubitaka na mreži, CEDIS je za prva tri mjeseca u odnosu na isti period prošle godine, ostvario uštedu u iznosu od 1,57 miliona EUR.

Rukovodilac Sektora za mjerenje, Vaso Zeković, kazao je da postignuti rezultati posebno dobijaju na značaju ukoliko imamo na umu širu, naslijeđenu sliku gubitaka na elektrodistributivnoj mreži.

“Naime, nelegalna gradnja znači i nelegalno priključenje, kao i gubitke na elektrodistibutivnoj mreži. Postojeća infrastruktura se neplanski opterećuje, čime se povećavaju troškovi za održavanje i umanjuju efekti investicija. Na terenu, postupak otkrivanja i uvođenja nelegalnih priključaka u zakonom definisane okvire, predstavlja mukotrpan proces, koji zahtijeva i angažovanje značajnog broja zaposlenih”, naveo je Zeković.

Za CEDIS, kako je rekao, naročito u aktuelnim uslovima globalne nesigurnosti na tržištu energenata i nezapamćenih skokova cijena opreme za održavanje elektromreže, sve navedeno predstavlja ozbiljno finansijsko opterećenje.

“Takođe, borba sa ovim duboko ukorijenjenim i široko zastupljenim problemom zahtijeva i sistemsku podršku koja, po mojem uvjerenju, nije dovoljna i dosljedna. Imajući u vidu navedene negativne aspekte, smatram da postignuti rezultati imaju posebnu vrijednost“, kazao je Zeković.

Korisnici elektrodistributivnog sistema su u martu preuzeli ukupno 259,82 miliona kilovata sati (kWh) električne energije, što je oko 2,5 odsto niže u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom februara i na nešto višem nivou u odnosu na energiju preuzetu tokom marta prethodne godine.

Najviše električne energije, 37,5 odsto, distribuirano je korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada i Cetinja.

“Očitano je ukupno 410,79 hiljada brojila ili 94 odsto od ukupnog broja. Neočitana mjerna mjesta nalaze se u objektima koji nijesu stalno nastanjeni. Procenat očitanosti na mjernim mjestima koja su opremljena novim, elektronskim brojilima je 99 odsto”, navodi se u saopštenju.

Ekipe Sektora za održavanje su u martu na 10/0,4 kV nivou realizovale 2,09 hiljada intervencija na terenu. Vrijednost radova na održavanju elektroenergetskih objekata (10/0,4 kV) iznosila je oko 209 hiljada EUR.

Na distributivnu mrežu je tokom marta priključeno 857 novih korisnika.

