Abazović: Usvajanjem budžeta zakoračićemo u uspješnu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović pozdravio je odluku poslanika o usvajanju budžeta, ocjenjujući da na taj način možemo zakoračiti u godinu koja će značiti oporavak crnogorske ekonomije.

On je na početku današnje sjednice Vlade kazao da budžet nosi mnogo pogodnosti za brojne kategorije građana.

”Biće izazovno puniti ga u narednoj godini, ali vjerujem da, ako svi damo maksimum u vezi aktiviranja novih infrastrukturnih projekata i dobre pripreme ljetnje turističke sezone, a uz nadanje da neće biti nekih spoljnih šokova, možemo zakoračiti u jednu godinu koja će značiti oporavak crnogorske ekonomije”, poručio je Abazović.

Prema njegovim riječima, 1. februara će više od 50 hiljada građana primiti značajno uvećane plate, penzioneri takođe mogu računati na uvećanje njihovih primanja i možda na još jedan vid pomoći, a isto tako i djeca i ostale socijalne kategorije.

“Veoma sam zadovoljan što brojka podrške nije stala na broju 41, koja je prosta većina, već su i naše kolege iz drugih partija podržale zakonska rješenja i imali amandmane”, zaključio je Abazović.

Skupština je na sjednici u utorak usvojila Zakon o budžetu za narednu godinu, vrijedan 2,8 milijardi EUR. Najvažniji ekonomski akt je usvojen sa 43 glasa.

