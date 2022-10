Vuksanović podnio ostavku

Podgorica, (MINA) – Ministar bez portfelja Adrijan Vuksanović podnio je danas ostavku.

Vuksanović, koji je i lider Hrvatske građanske inicijative (HGI), kazao je da to čini nakon sinoćnjih dešavanja u Skupštini i, kako je rekao, nelegalne smjene ministara odbrane i vanjskih poslova Raška Konjevića i Ranka Krivokapića.

“Smatram da je motiv za smjenu ministara u već smijenjenoj Vladi postavljanje spomen ploče u Morinju, a da su uzroci mnogo dublji, ali i očigledni – Konjević i Krivokapić smijenjeni su jer brane interese Crne Gore i zastupaju fundamentalne vrijednosti na kojima počiva njena državnost”, rekao je Vuksanović.

Prema njegovim riječima, to su ujedno i interesi hrvatske zajednice u Crnoj Gori.

“Stoga bi moj ostanak u Vladi, pa i u tehničkom mandatu, bio kompromitacija i iznevjeravanje vrijednosti za koje se HGI i ja borimo sve ove godine”, smatra on.

Vuksanović je rekao da su mu u svijesti svi oni slobodoumni ljudi koji su devedesetih godina digli glas protiv agresije na Hrvatsku i klicali “oprosti nam Dubrovniče”.

“Moja ostavka je i dug prema tim hrabrim Crnogorkama i Crnogorcima, kao i prema svim građanima koji su sanjali slobodnu i samostalnu, građansku i demokratsku Crnu Goru u Evropskoj uniji i NATO-u”, poručio je Vuksanović.

