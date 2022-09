U septembru oslobođeno osam hiljada kvadratnih kilometara

Kijev, (MINA) – Ukrajinske snage su u septembru oslobodile oko osam hiljada kvadratnih kilometara teritorije, saopštio je predsjednik te država Volodimir Zelenski.

Kako prenosi Rojters, očigledno je da su sve teritorije koje su oslobođene u sjeveroistočnom regionu Harkova.

Ta agencija navodi da Ukrajina obezbjeđuje teritorije koje su vraćene od okupacionih ruskih snaga u brzoj kontraofanzivi.

“Stabilizacione mjere“ su završene na otprilike polovini te teritorije, rekao je Zelenski. „A na oslobođenom području približno iste veličine, mjere stabilizacije su još u toku“.

Rojters nije bio u mogućnosti da odmah potvrdi pun obim uspjeha na bojnom polju koje je tvrdila Ukrajina.

Upitan da li je Ukrajina dostigla prekretnicu u šestomjesečnom ratu, predsjednik SAD Džozef Bajden rekao je da je to teško reći.

„Jasno je da su Ukrajinci napravili značajan napredak. Ali mislim da će to biti dug put.“

Bijela kuća, koja je obezbijedila milijarde USD oružja i podršku Ukrajini, saopštila je da će SAD vjerovatno objaviti novi paket vojne pomoći.

