Sjutra saslušanje Milovića, Novovića i Šukovića

Podgorica, (MINA) – Odbor za bezbjednost i odbranu saslušaće sjutra ministra pravde Andreja Milovića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i šefa Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predraga Šukovića o potencijalnim zloupotrebama u toj jedinici policije u slučaju afere Do Kvon i drugih aktuelnih bezbjednosnih pitanja.

Odluka o saslušanju donijeta je na sjednici, 26. januara, a tada nije prihvaćen predlog da na konsultativno saslušanje bude pozvan premijer Milojko Spajić.

Milović je ranije kazao da će na sjutrašnjoj sjednici Odbora otkriti podatke o tome kako je do sada izgleda borba protiv mafije u Crnoj Gori.

On je prošle sedmice dao iskaz u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) povodom krivične prijave koju je u junu podnio u vezi sa slučajem koji se vodi protiv južnokorejskog državnina Do Kvona.

Milović je na društvenoj mreži X naveo da je podijelio sve informacije kojima raspolaže o tom slučaju.

On je krivičnu prijavu podnio protiv bivšeg premijera Dritana Abazovića i bivšeg ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, advokata Branka Anđelića i povezanih osoba iz pravosudnih organa.

