SD: SDT krenulo u obračun sa poslanicima SD-a po nalogu Abazovića

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT), po nalogu premijera Dritana Abazovića, krenulo je u obračun sa poslanicima Socijaldemokrata (SD) Ivanom Brajovićem i Damirom Šehovićem, saopšteno je iz te stranke.

SDT je zatražilo od Skupštine skidanje imuniteta poslanicima SD-a Ivanu Brajoviću i Damiru Šehoviću i poslanicima Demokratske partije socijalista Predragu Boškoviću, Dragici Sekulić, Suzani Pribilović, zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj.

Kako su kazali iz SD-a, SDT žmuri na jasne dokaze iz skaj /sky/ aplikacije o umiješanosti samog državnog vrha u šverc cigara.

Oni su kazali i da SDT žmuri na slobodno šetanje Radeta Miloševića Crnom Gorom “zato što nije propjevao ime Abazovića”, kao i na to što Šavničani osmi put, usljed nesposobnosti tužilaštva, neuspješno pokušavaju da ostvare biračko pravo.

Iz SD-a su naveli da dok iz SDT-a igraju ping-ponga da li je protiv bivše ministarke odbrane Olivere Injac podignuta ili ne optužnica, u slučaju Ivana Brajovića i Damira Šehovića su se, vrlo promptno, stavili na raspolaganje “škaljarskom bratu” i krenuli da rade po njegovom nalogu.

“Ćute iz tužilaštva na dešavanja 13. jula u Nikšiću, ćute na Krimovicu Bata Carevića, ćute na veze policijskog rukovodioca Kneževića sa kriminalnim klanovima, ćute na kriptovani telefon škaljarskog brata Abaza, ali se, po komandi, oglašavaju na naredbu glasnogovornika kriminalnih klanova”, rekli su iz SD-a.

Oni su kazali i da ništa tužilaštvo nije uradilo po pitanju nabavke oružja za početak građanskih sukoba od Srpske pravoslavne crkve, u susret parlamentarnim izborima 2020. godine, kao ni po pitanju 750 miliona EUR tajnog, ali organizovanog zaduženja.

“Ni po pitanju duplog negativnog mišljenja Državne revizorske institucije za Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, kao i za završni račun za prošlu godinu, po pitanju krivičnih prijava podnesenih za ponašanje rukovodilaca u energetskom sektoru, ponašanja u tzv. “gluvoj sobi” tokom 4. i 5. septembra, kao i po pitanju malverzacija vezano za put Meljine-Petijevići”, dodaje se u saopštenju.

U SD-u smatraju da je žalosno da se SDT stavilo na raspolaganje “jednom korumpiranom političaru” koji je, kako su naveli, pozicije moći iskoristio isključivo za urušavanje države i pomaganje organizovanog kriminala.

“Ali i njima, i svima ostalima šaljemo poruku da nas izmišljenim aferama i optužnicama neće zastrašiti i da zloupotreba moći koju pokušavaju da sprovedu protiv nas neće dati ama baš nikakve rezultate”, zaključuje se u saopštenju.

