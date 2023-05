Od najavljenih sedam zdravstvenih objekata, počela izgradnja tri

Podgorica, (MINA) – Vladini zvaničnici su, u prethodne dvije godine, najavili izgradnju najmanje sedam novih zdravstvenih objekata u Crnoj Gori, a do sada je počela gradnja tri, od kojih se dva finasiraju iz fondova Evropske unije (EU).

Među zdravstvenim objektima čija je gradnja najavljena su nove bolnice u Podgorici i Pljevljima, urgentni centri u Podgorici i Nikšiću, dvije zgrade za klinike u Glavnom gradu, kao i Centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim centrom za javno zdravstvene krizne situacije.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić je, u septembru prošle godine, kazao da su u toku i pripreme za tendere zbirne vrijednosti deset miliona EUR za rekonstrukciju opštih bolnica Bijelo Polje, Berane, Cetinje i Nikšić, kao i domova zdravlja u Ulcinju, Budvi, Cetinju i Plavu.

Agencija MINA je od Ministarstva zdravlja tražila informacije o tome u kojoj fazi izgradnja najavljenih objekata, ako je počela, ako nije – da li su obavljene administrativne pripreme i raspisani tenderi, kada se očekuje početak njihove izgradnje, a kada završetak započetih.

U odgovorima Ministarstva, koje potpisuje Šćekić, navodi se da su u Crnoj Gori u posljednje dvije godine pokrenuti projekti vrijedni preko 50 miliona EUR, i da se trenutno sprovodi više od 20 projekata opremanja, adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje u oblasti zdravstvenog sistema.

„Uloženi su maksimalni napori da se blagovremeno pokrenu sve potrebne procedure kako bi se sredstva odobrena kako iz EU fondova, tako i iz kapitalnog budžeta države, koristila na najefikasniji način i u skladu sa planiranom dinamikom“, kazao je Šćekić.

Kako je naveo, krajem jula prošle godine počela je izgradnja Klinike za mentalno zdravlje u Podgorici, rok za realizaciju je 18 mjeseci, a vrijednost investicije preko sedam miliona EUR.

„Završena je gruba gradnja i u toku je usklađivanje enterijera sa potrebama krajnjeg korisnika“, precizirao je Šćekić.

U februaru ove godine počela i gradnja objekta za klinike za infektivne bolesti i dermatovenerologiju, a rok za realizaciju tog projekta je 18 mjeseci.

Šćekić je, u odgovorima na pitanja agencije MINA, naveo da se taj projekat realizuje iz sredstava EU, i da je njegova ukupna vrijednost preko osam miliona EUR.

„Završeni su temelji zgrade, trenutno se radi betonska ploča u ravni sa zemljom i očekujemo veoma brzo završetak grubih betonskih radova“, kazao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, jedan od značajnih projekata, vrijedan preko tri miliona EUR, je izgradnja Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa Operativnim cetrom za vanredne situacije i unapređenjem IT sistema u oblasti prikupljanja i upravljanja podacima u kriznim situacijama.

Taj projekat, koji se realizuje u krugu Instituta za javno zdravlje, takođe se finansira iz EU sredstava, a rok za završetak radova je 12 mjeseci.

„Još jedan projekat koji se finansira iz EU fondova, vrijednosti preko dva miliona EUR, je adaptacija i opremanje devet mikrobiooških laboratorija, i njegova realizacija je u toku. Rok za realizaciju je devet mjeseci“, kazao je Šćekić.

On je precizirao da se radi o laboratorijama u domovima zdravlja Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Cetinje, Ulcinj, Bar, Budva i Kotor, kao i u Bolnici Brezovik.

Odgovarajući na pitanja o izgradnji novog objekta Opšte bolnice u Pljevljima, Šćekić je rekao da je raspisan javni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja, čiji će finalni izvještaj biti objavljen 16. juna.

„Nakon toga će se pristupiti izradi glavnog projekta, a nakon završetka glavnog projekta i njegove revizije slijedi tender za izgradnju tokom sljedeće godine“, kazao je Šćekić.

Govoreći o izgradnji Urgentnog bloka pri Kliničkom centru Crne Gore, on je rekao da je u toku upotpunjavanje projektnog zadatka.

„Pribavljena je ostala dokumentacija potrebna za objavljivanje javnog konkursa za idejno rešenje. Očekuje se raspisivanje javnog konkursa u drugoj polovini godine“, naveo je Šćekić.

Kada je u pitanju projekat izgradnje Urgentnog centra Opšte bolnice u Nikšiću, on je kazao da je glavni projekat završen i da je revizija u završnoj fazi.

„Očekujemo raspisivanje tendera za izgradnju u trećem kvartalu“, dodao je Šćekić.

Prema njegovim riječima, osim navedenih, pokrenuti su procesi adaptacije i rekonstrukcije niza objekata zdravstvenih ustanova širom Crne Gore.

„Za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju objekta Opšte bolnice u Bijelom Polju je završena tenderska procedura, a ugovor očekujemo uskoro, kada će se početi sa radom“, kazao je Šćekić.

Kako je naveo, za Dom zdravlja u Ulcinju je takođe završena tenderska procedura, potpisan ugovor za izvođenje radova i upravo se radi na pripremi za njihov početak.

Šćekić je kazao da je revidovani glavni projekat za radiloško odjeljenje u Domu zdravlja u Plavu završen, i da gaje Ministarstvo zdravlja uputilo Upravi za kapitalne projekte na dalju proceduru.

„Dok je projekat za rekonstrukciju Doma zdravlja u Budvi na reviziji, očekujemo njegovo dostavljanje narednih dana i dalje procesuiranje Upravi u cilju raspisivanja tendera za izvođenje radova“, dodao je Šćekić.

Takođe su, kako je naveo, pokrenute aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije dječije bolnice na Cetinju.

„U toku je priprema projektnog zadatka i pribavljanje ostale dokumentacije neophodne za raspisivanje javnog konkursa od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma“, kazao je Šćekić.

Na Cetinju se, dodao je on, u Domu zdravlja sprovodi projekat sanacije krova i fasade za koji je u aprilu zaključen ugovor sa izvođačem radova, pa se radi na pripremi za početak radova.

Prema riječima Šćekića, za realiazaciju projekata vezanih za Kliničko-bolnički centar (KBC) Berane, završeni su tenderski postupci, izabrani izvođači i radi se na pripremi za početak radova.

„Takođe, u toku su tenderske procedure za nabavku vrijedne medicinske opreme u iznosu od preko šest miliona EUR“, kazao je Šćekić.

On je precizirao da se radi o tri magnetne rezonance, za bolnice u Bijelom Polju, Nikšiću i Baru, multislajsnom skeneru u Kliničkom centru, opremi za dvije angiosale i dva mamografa za KBC u Beranama i Kotoru, kao i ostale medicinske opreme za potrebe zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori.

Šćekić je kazao da je činjenica da u zdravstveni sistem nije bilo značajnih ulaganja dugi niz godina, a da su evidentne brojne potrebe za adaptacijom, rekonstrukcijom, opremanjem i izgradnjom objekata u zdravstvenom sistemu.

„Kako bi obezbijedili adekvatnu infrastrukturu i bolje uslove rada osoblju, kao i bolje uslove boravka pacijentima u cilju pružanja najbolje zdravstvene usluge“, dodao je Šćekić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS