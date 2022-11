Marović: Nema vladavine prava ako je sastav Ustavnog suda nepotpun

Podgorica, (MINA) – Ukupan napredak u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU) zavisi od poglavlja 23 i 24, kazala je ministarka evropskih poslova Jovana Marović, navodeći da se ne može govoriti o vladavini prava ukoliko je sastav Ustavnog suda nepotpun.

Ona je, u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, rekla da je odgovornost na političkim partijama koje nijesu glasale za članove Sudskog savjeta i sudije Ustavnog suda.

U polugodišnjem i kvartalnom izvještaju o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU, koji je Vlada usvojila prošle sedmice, navodi se da je Crna Gora počela da bilježi dobre rezultate.

Marović je kazala da su problematične same konstatacije iz Brisela da je država usporila sa procesom pristupanja EU.

“Otvorili smo sva poglavlja, što znači da smo u svim poglavljima ostvarili neke rezultati”, rekla je Marović, prenosi Portal Vijesti.

Ona je navela da je problematično napredovanje u oblasti vladavine prava.

Marović je istakla da nedostaju imenovanja u pravosuđu i nezavisnost institucija.

“Za sada su zatvorena tri poglavlja a, prema posljednjim podacima, u pet poglavlja bilježimo napredak”, kazala je Marović.

Ukupan napredak, kako je rekla, zavisi od poglavlja 23 i 24.

Marović je istakla da sve što EU kritikuje predstavlja kočnicu za sami proces pristupanja Uniji.

Kako je kazala, kada bi se riješilo pitanje vladavine prava, država bi značajno napredovala i u Poglavlju 23.

