Ljekovi u bolnicama i apotekama sljedeće sedmice

Podgorica, (MINA) – Tender za nabavku ljekova završen je danas, a sljedeće sedmice bi u punom kapacitetu trebalo da budu snabdjevene bolnice, apoteke i sve zdravstvene ustanove, saopštio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

On je u emisiji Dobro jutro Crna Goro Javnom servisu kazao kako se nada da se više nikad neće dozvoliti da neodgovornim ponašanjem iz prethodnog perioda ne bude dovoljno sredstava za zdravstveni sistem.

“Već se stvari polako vraćaju u normalu. Imamo problem koji nije vezan za rebalans, za nedostajuća sredstva, već je vezan za generalna kretanja na evropskom i svjetskom nivou. Kriza je stvorila mnogo problema”, pojasnio je Šćekić.

On je rekao da u Vladi dominira veliko raspoloženje da se problemi u zdravstvu urgentno rješavaju i da zdravstveni sistem bude prioritetan segment našeg društva, prenosi Portal RTCG.

Kako je naveo Šćekić, ne treba čuditi što se došlo u situaciju u kojoj se nalazi javni zdravstveni sistem u državi.

“Moramo shvatiti da nešto što se godinama i decenijama urušavalo ne možemo za tri mjeseca vratiti u normalu, ali je dosta stvari koje se svakodnevno rješavaju”, rekao je Šćekić.

On je kazao da su davali sve od sebe da se obezbijede ljekovi, posebno za najteže bolesnike.

“Bilo je u jednom momentu zastoja, ali nije bilo dramatičnih”, dodao je Šćekić.

On tvrdi da rebalansom budžeta za ovu godinu nijesu zaustavljeni najavljeni projekti, već da se pokušava spinovati takva informacija jer je određeni novac prenesen na neke druge pozicije.

“I treba da budu. Ne smijemo da budemo sebični. Ako znamo da se narednih dva mjeseca ne mogu izvoditi radovi, jer nijesu raspisani tenderi, zašto bi zadržavali ta sredstva”, rekao je Šćekić.

