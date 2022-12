Bošković: Glasaću da mi se skine imunitet

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković kazao je da će u Skupštini glasati za skidanje njegovog imuniteta.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) zatražilo je danas skidanje imuniteta Boškoviću i poslanicima DPS-a Dragici Sekulić, Suzani Pribilović i Socijaldemokrata Ivanu Brajoviću i Damiru Šehoviću.

Oni se sumnjiče da su zloupotrebili službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera Vlade u periodu od 2016. do 2020. godine.

Bošković je rekao da je informaciju da je SDT formiralo krivični predmet protiv njega i ostalih kolega koji su bili članovi i članice Komisije za stambena pitanja Vlade, primio sa olakšanjem.

“Budući da će se rasprava o ovoj temi konačno preseliti u institucije i nadom da će se one ipak oduprijeti dosadašnjem političkom pritisku da dođe do optužnice bez osnova”, dodao je on.

Bošković je rekao da vjeruje da sud neće podleći pritiscima nego da će se voditi zakonima i da će odbaciti eventualnu neosnovanu optužnicu, koja se politički pakuje već neko vrijeme.

On je rekao da u pravičnom i zakonitom postupku nema dilemu da će dokazati da sve što je rađeno, učinjeno u skladu sa zakonom.

Bošković je rekao da mu je savjest potpuno mirna, budući da se u dvodecenijskoj političkoj karijeri uvijek vodio poštovanjem pozitivnih pravnih propisa i radio u najboljem interesu države.

“Shodno tome, u Skupštini ću glasati da mi se skine imunitet”, poručio je on.

Bošković je naveo da ne može reći da ga je saznanje u vezi sa zahtjevom tužilaštva iznenadilo.

Kako je dodao, očekivao je takav potez od institucije koju je u kadrovskom smislu formirala parlamentarna većina.

“Upozoravali smo kada su se donosile izmjene Zakona o državnom tužilaštvu da će politička instrumentalizacija biti prirodna posljedica izmjena koje je inicirala tadašnja parlamentarna većina”, kazao je on.

Bošković vjeruje da od danas više niko nema dilemu u vezi sa tim.

“Ekspresna reakcija SDT-a ogolila je do kraja da Crna Gora ima političko, a ne nezavisno državno tužilaštvo”, poručio je on.

Bošković je rekao da takvu reakciju razumije i kao potez nervoze budući da je jasno da tehničkom premijeru Dritanu Abazoviću, kao i, kako je rekao, neustavnoj parlamentarnoj većini, situacija izmiče kontroli, “pa iz golog straha za svoj opstanak vuku ovakve poteze”.

“Pad rejtinga, okolnost da su on lično kao i URA prepoznati kao eksponenti politike zvaničnog Beograda, niz odluka na štetu budžeta Crne Gore među kojima su i one kojima se bez analiza privatnim kompanijama sipa 20 miliona EUR, protesti građana, proizveli su ovakav ishitren potez”, kazao je Bošković.

On je rekao da je jasno “da im je politički kraj blizu”.

“I da će sve što se radilo u prethodne dvije godine doći na naplatu”, zaključio je Bošković.

