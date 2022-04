Ambasada SAD: Marović da se vrati u Crnu Goru i suoči sa pravdom

Podgorica, (MINA) – Nekadašnji predsjednik Srbije i Crne Gore Svetozar Marović treba da se vrati u Crnu Goru i suoči sa pravdom i javnošću od koje je otimao, poručili su iz američke Ambasade u Podgorici.

Biro za kontrolu inostrane imovine (OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) danas je uveo sankcije protiv sedam sadašnjih ili bivših zvaničnika i jednog entiteta iz četiri države Zapadnog Balkana.

“Današnjim mjerama američkih ministarstava finansija i vanjskih poslova, označavaju se akteri na Zapadnom Balkanu koji ugrožavaju regionalnu stabilnost kroz korupciju, kriminalne aktivnosti i destabilizaciju”, napisali su iz Ambasade na Tviteru /Twitter/.

Iz Ambasade su istakli da označavanjem Marovića SAD jasno kaže da je nekažnjivost neprihvatljiva.

“Marović treba da se vrati kući u Crnu Goru i suoči sa pravdom i javnošću od koje je otimao”, naveli su iz Ambasade.

Oni su poručili da politički lideri moraju promovisati javno dobro, a ne lične interese, dok im oni koji ih podržavaju ne smiju dozvoliti da zloupotrijebe svoje pozicije time što neće biti kažnjeni.

“Ukoliko ne počne rješavanje endemske korupcije, koja drži Crnu Goru u bezizlaznoj situaciji godinama, ona će nastaviti da sprječava prosperitet Crne Gore, slabi demokratiju i ometa njen napredak ka Evropskoj uniji. Građani Crne Gore zaslužuju mnogo bolje”, zaključili su iz Ambasade.

