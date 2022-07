Adžić: Vatrogasci zaslužuju bolji tretman države

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić rekao je da će inicirati formiranje radne grupe sa predstavnicima Ministarstva finansija i Sindikata vatrogasaca kako bi se problem umanjenih zarada riješio u što kraćem roku.

Adžić se, na inicijativu Strukovnog sindikata vatrogasaca Crne Gore, sastao sa njihovim predstavnicima Goranom Tripkovićem, Slavkom Tadićem i Ilijom Bogetićem.

Sasatanak je, kako se navodi, održan povodom umanjenja zarada vatrogasima-spasiocima kao posljedica obračuna minulog rada po programu Evropa sad.

Adžić je, kako je kazao, izrazio zadovoljstvo zbog povjerenja koje mu je ukazano, kao i razumijevanje i spremnost da pomogne u prevazilaženju problema.

“Iako su službe zaštite i spašavanja u nadležnosti lokalnih samouprava i finansiraju se iz lokalnih budžeta, nećemo okretati glavu od problema i prebacivati odgovornost već zajednički tražiti rješenja”, rekao je on.

Kako je kazao, program Evropa sad donio je brojne benefite zaposlenima, ali su primjetni i određeni problemi koje odgovorna Vlada mora rješavati.

“Tim prije što su pogođeni zaposleni koji brinu o bezbjednosti i zaštiti države”, poručio je Adžić.

