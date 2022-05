Abazović, Osmani, Eskobar, Lajčak i Pič na Samitu u Budvi

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Dritan Abazović učestvovaće danas na Samitu za demokratiju u jugoistočnoj Evropi u Budvi, na kojem će visoki funkcioneri iz Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i regije, kao i stručnjaci, razgovarati o ključnim temama koje se odnose na regionalnu stabilnost.

“U fokusu događaja su reperkusije rata u Ukrajini na Zapadni Balkan, uz panel diskusiju o promjeni političke i bezbjednosne dinamike, ruskom uticaju te sve većim troškovima “odliva mozgova” iz regiona”, kaže se u saopštenju.

Panelisti na samitu biće predsjednica Kosova Vjosa Osmani, specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i specijalni izaslanik britanskog premijera za Zapadni Balkan Sir Stjuart Pič.

Saopšteno je da će, na marginama Samita u Budvi, Abazović imati odvojene bilateralne susrete sa Lajčakom i potpredsjednikom Vlade Sjeverne Makedonije Borisom Maričićem.

Samit “Rat u Evropi: Uticaj na Balkan” organizuje, u hotelu Splendid, Međunarodni republikanski institut.

