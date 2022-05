Fon der Lajen: Crna Gora ima priliku da napreduje u EU reformama

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima priliku da napreduje u reformama na putu ka Evropskoj uniji (EU), poručila je predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen.

Ona je na Tviteru /Twitter/ navela da joj je drago što se sastala sa premijerom Dritanom Abazovićem ubrzo nakon što je stupio na dužnost.

“Postoji prilika za Crnu Goru da napreduje u EU reformama”, kazala je Fon der Lajen.

Ona je poručila da će EK nastaviti da prati Crnu Goru na putu ka EU i pomoći da se iskoriste mogućnosti investicionog plana za region.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS