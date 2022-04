Đukanović: Ispunjen najveći dio uslova koje smo tražili za formiranje vlade

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) na sjednici Glavnog odbora (GO) odlučila je da podrži manjinsku vladu, budući da je ispunjen najveći dio uslova koje je ta stranka postavila za njeno formiranje, kazao je lider DPS-a Milo Đukanović.

Đukanović je, na konferenciji za novinare, rekao da se DPS nije bavio pitanjima partijske i personalne participacije u vladi, već prioritetnim politikama, i to u oblastima bezbjednosti, ekonomije, evropskih integracija i zdravstva.

Na sjednici GO su, kako je naveo, usvojeni zaključci o tim temama na kojima će DPS insistirati u radu vlade.

Đukanović je kazao da se u posljednje dvije godine DPS potvrdio kao politička i patriotska vertikala Crne Gore, sa jasnom vizijom budućnosti i kapacitetima za njeno ostvarivanje.

Kako je naveo, DPS je ispunio obećanje da će srušiti Vladu u parlamentu, na institucionalan, demokratski i ustavan način.

Prema riječima Đukanovića, izbor nove vlade predstavljaće prvi korak ka obnovi društvenopolitičke relevantnosti i očigledno pripadajuće, stožerne uloge DPS-a u dostizanju evropske budućnosti Crne Gore.

“U prethodne dvije godine, pokazali smo snagu i odlučnost da se borimo iz, nešto nepovoljnijeg, opozicionig statusa. Trend reforme ćemo nastaviti u narednom periodu”, kazao je Đukanović.

On je poručio da nema dileme da će DPS, nakon narednih parlamentarnih izbora, zauzeti mjesto koje mu pripada.

Đukanović je, upitan da prokomentariše tvrdnje Socijaldemokrata (SD) da će buduća vlada služiti samo za raspodjelu funkcija i ispunjavanja ciljeva Socijalističke narodne partije (SNP), s obzirom da nema podrške 49 poslanika, kazao da vjeruju da će nova vlada poslužiti stabilizaciji prilika u državi i odgovornijem ispunjavanju obaveza prema međunarodnoj zajednici.

“Kao što znate, od početka, a ne samo danas, tvrdimo da to nije optimalan odgovor na ono što su potrebe Crne Gore”, rekao je Đukanović.

Crna Gora se, kako je naveo, suočava sa političkim problemima, a odgovor na političke probleme može dati politička vlada.

“Na našu žalost, u ovom trenutku nije postojao dovoljan konsenzus u pogledu odgovornosti prema nacionalnim interesima Crne Gore da bi se formirala politička vlada”, kazao je Đukanović.

Konsenzus se, kako je rekao, uspostavio oko manjinske vlade.

“Naša logika je da je bolje da imamo vladu, nego u političkom smislu posmrtne ostatke prethodne vlade, koja nas, nažalost, vrlo ubjedljivo kompromituje pred našim međunarodnim partnerima”, kazao je Đukanović.

On je rekao da razumije nezadovoljstvo SD-a.

“Naše uvjerenje je bilo da je SD-u mjesto u vladi. Nijesmo učestvovali u svim detaljima tih razgovora o vladi. Zašto nije došlo do učešća SD-a, o tome odgovor treba da da mandatar. Mislim da je to šteta”, dodao je Đukanović.

On je rekao da priželjkuje i da bi se obradovao da se sastav vlade o kojem se sada govori dopuni sa predstavnicima SD-a.

Govoreći o predlogu premijera Zdravka Krivokapića da se 5. juna zakaže sjednica Skupštine, na kojoj bi se birala prelazna vlada, Đukanović je kazao da Krivokapić sada predlaže tehničku vladu, “a donedavno je tvrdio da je neustavan izbor bilo koje vlade osim njegove”.

“Da bismo, u međuvremenu, još trošili naše dragocjeno vrijeme i strpljenje crnogorske javnosti, potrošili povjerenje naših međunarodnih partnera. Smatram to eklatantnim dokazom o apsolutnoj neodgovornosti Krivokapića”, naveo je Đukanović.

Na pitanje da li su razgovarali o tome čijeg kandidata bi podržali za predsjednika Skupštine, on je odgovorio da nijesu razgovarali o personalnom rješenju o kandidatu za predsjednika parlamenta.

Đukanović je dodao da je jasno da je potrebno što prije izabrati novog predsjednika parlamenta.

“Veoma smo zainteresovani da to bude čovjek koji će u potpunosti slijediti međunarodne obaveze države”, istakao je Đukanović.

On je rekao da vjeruje da može doći takav kandidat iz redova SNP-a, i da razumije dio skepse koja postoji u dijelu javnosti.

“Nažalost, SNP je tokom svoje političke istorije ponudio razloge da imamo skepsu, ali manje sam za udubljivanje u istoriju, više sam za aktuelne poličke poteze”, kazao je Đukanović.

SNP je, kako je naveo, svojom voljom odlučio da napusti platformu na kojoj je do sada bio i pridruži se platformi građanske i evropske Crne Gore.

Upitan da prokomentariše izjavu mandatara Dritana Abazovića da ne vidi problem u tome da DPS dobije neka mjesta po dubini, Đukanović je kazao da u njihovom fokusu nijesu kadrovski rasporedi.

On je dodao da DPS-u nije u prvom planu participacija na bilo kom mjestu.

“Ovaj novi rearanžman otvara mogućnosti, prije svega, u dijelu zakonodavne vlasti. Za nekoliko dana ćemo imati novu parlementarnu većinu”, kazao je Đukanović.

To će, kako je rekao, podrazumijevati restrukturiranje radnih tijela parlamenta.

Đukanović je dodao da će to podrazumijevati da DPS zauzme ona mjesta koja pripadaju najjačoj partiji parlamentarne većine.

“Postoji i naša spremnost da tamo gdje postoji insistiranje na inkluzivnosti damo određena rješenja koja mogu zadovoljiti kriterijume profesionalizma i političke odgovornosti”, rekao je Đukanović, navodeći da to nije uslov nizašta.

DPS će, kako je kazao, podržati vladu da obavi taj dio posla koji treba obaviti.

Đukanović je rekao da vjeruju da će na kraju mandata vlade postojati konsenzus, kojeg sada nije bilo, sa izborima ili na neki drugi način, da se formira politička vlada koja će Crnu Gori nastaviti da vodi ka željenom cilju.

Upitan kako ocjenjuje zakonitost zakazivanja sjednice Skupštine na Cetinju za 28. mart, on je kazao da bi radije govorio o legitimnosti inicijative, nego o formalno-pravnom aspektu.

Kako je naveo Đukanović, uprkos najboljoj volji, ne osjeća se dovoljno kompetentnim da bi kazao da li ta inicijativa može da trpi neku formalno-pravnu kritiku.

“Međutim, ono što je neupitno, 46 poslanika čini većina. Većina uvijek ima legitimno pravo da zakaže sjednicu”, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, ta većina se očigledno muči sa opstrukcijom koju priređuju oni koji žele da parališu institucije Crne Gore, počev od parlamenta, kao i politčki život.

“Za mene nema nikakve dileme – 46 poslanika imaju pravo da traže i dobiju sjednicu parlamenta. Vjerujem da će tako biti i da ćemo iduće sedmice imati najavljenu sjednicu parlamenta, predsjednika Skupštine i 43. vladu”, rekao je Đukanović.

Na pitanje da li postoji mogućnost da vlada, ako bude dobro funkcionisala, traje puni mandat,

on je odgovorio da je opšteprihvaćen stav da manjinska vlada traje godinu.

Na pitanje ko će biti nosilac liste DPS-a na izborima u Podgorici, on je odgovorio da ta partija radi jako puno u Podgorici i se priprema se za izbore.

“Što se tiče naše ponude na odborničkoj listi, imamo veoma dobar potencijal”, naveo je Đukanović.

On je dodao da su zadovoljni onim što je uradila vlast u Podgorici u prethodnom periodu, i da nema nikave sumnje da će izaći sa najboljim sastavom.

“Kad o tome govorim, naravno da u prvom planu imam aktuelnog gradonačelnika koji je dao najznačajniji doprinos onome što u partiji smatramo uspjehom”, istakao je Đukanović.

Upitan da prokomentariše izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji, on je kazao da ne bi komentarisao tu izjavu.

“To je neotuđivo pravo svake nezavisne države i svakog šefa države”, naveo je Đukanović.

On je dodao da misli da je Crna Gora i na tom pitanju pokazala dosljednost u odnosu prema evropskom sistemu vrijednosti.

