Podgorica, (MINA) – Fudbalska utakmica javnih ličnosti i pripadnika romske populacije, u sklopu projekta Promocija kulture, tradicije i jezika Roma i Egipćana, čiji je cilj promocija zajedništva i značaja multikulturalizma, biće odigrana sjutra u Podgorici.

Opšti cilj projekta je, kako su kazali iz Građanske alijanse (GA), doprinos očuvanju i razvoju kulture i suzbijanju stigmatizacije romske i egipćanske manjine u Crnoj Gori.

Projekat, kako se dodaje, nastoji da postizanjem specifičnog cilja i postavljenih rezultata doprinese smanjenju etničke distance prema Romima i Egipćanima.

“Kao i borbi protiv diskriminacije, stigmatizacije i anticiganizma kroz povećan stepen uključenosti Romske i Egipćanske manjine u društvene tokove i kroz promociju njihove kulture i tradicije u skladu sa Strategijom manjinske politike za period 2019-2023 i Strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021 – 2025”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je specifični cilj projekta povećanje društvene inkluzije i svijesti javnosti o kulturi i tradiciji romske i egipćanske manjine.

“Realizacijom projekta omogućiće se veća društvena prihvatljivost, upoznavanje i razumjevanje kulture i tradicije romske i egipćanske manjine što će u dugoročno i u konačnosti rezultirati većom tolerancijom i manjom etničkom distancom ostatka građana Crne Gore prema građanima romske i egipćanske nacionalne pripadnosti”, kaže se u saopštenju.

Postavljeni rezultati projekta su podizanje svijesti građana o kulturi i običajima Roma i Egipćana i unapređene okruženja za društvenu inkluziju Roma i Egipćana i izgradnja kapaciteta civilnog sektora, državne uprave, mladih i medija u Crnoj Gori o kulturi, običajima, jezicima i pravima Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

“Tokom ove aktivnosti će se dodijeliti nagrade za najbolje istraživačke tekstove na osnovu raspisanog konkursa. Takođe, prikazaće se video priče”, kaže se u saopštenju.

U timu A igraće civilni aktivista Loris Kruševci, Mirko Bošković iz EU Info Centar, direktor Radio-televizije Crne Gore Boris Raonić, lider Socijaldemokrata Damir Šehović, Elvis Beriša iz nevladine organizacije Phiren Amenca.

Za tim A igraju i obrazovni medijator Enis Eminović, protojerej-stavrofor Srpske pravoslavne crkve Gojko Perović, predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović, predstvnik Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Ramiz Šahman i civilni aktivista Rijad Dervišević.

Za tim B nastupiće civilni aktivista Aziz Azemi, programski direktor Građanske alijanse Milan Radović ambasador Palestine Rabi Alhantuli, Samir Kadribašić iz Islamske zajednica predsjednik Romskog Savjeta Mensur Šaljaj.

U timu B su i novinar Dana Marko Stojanović, civilni aktivista Ibrahim Murtaj, predstavnik Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Sokolj Beganaj, obrazovni medijator Vaid Eminović i frilenser /freelancer/ Matija Milačić.

Projekat je podržalo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

