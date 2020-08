BS predala listu za parlamentarne izbore

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) predala je izbornu listu Državoj izbornoj komisiji (DIK) za parlamentarne izbore, na kojima će nastupiti samostalno.

Kako se navodi, BS na izbore izlazi pod sloganom “Bošnjačka stranka-Ispravno-Rafet Husović.

Iz BS su kazali da je prvi na listi poslanik Ervin Ibrahimović, a na drugom mjestu je potpredsjednik bjelopoljskog odbora BS Amer Smailović.

Na trećem mjestu je predsjednica pljevaljskog odbora BS Kenana Strujić Harbić.

Na četvrtom mjestu je politički direktor BS Suljo Mustafić, a na petom predsjednik plavskog odbora Damir Gutić.

Dodaje se da je BS DIK-u dostavila više od 5,5 hiljada prikupljenih potpisa podrške.

Ibrahimović je nakon predaje liste kazao da će BS sigurno povećati broj mandata.

„Očekujemo snažniju podršku građana. Takođe, uvjereni smo da će BS biti važan faktor u budućoj vlasti u Crnoj Gori, jer smo do sada ispravno vodili našu politiku”, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da lista BS posebno daje prednost mladim ljudima i ženama, navodeći da se među kandidatima za poslanike nalaze ljudi koji su poznati i priznati u svojim krajevima gdje žive Bošnjaci.

“Uvjeravam vas da će BS nastaviti da korača ispravno kao i do sada. Želimo da živimo u onoj Crnoj Gori koja daje prednost građanskom društvu, u nezavisnoj, multietničkoj, multivjerskoj, evroatlantskoj Crnoj Gori. To se do sada pokazalo kao jedini ispravan put”, istakao je Ibrahimović.

On je poručio da su najvažniji izazovi u budućnosti politička stabilnost i ekonomski razvoj.

“Zato je važno da građani 30. avgusta izađu na glasanje i daju glas Bošnjačkoj stranci, jer to je jedino ispravno”, zaključio je Ibrahimović.