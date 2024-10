Okvirnim sporazumom mogućnost realizacije dva kredita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Okvirnim sporazumom sa Francuskom razvojnom bankom (AFD) u vezi sa kreditiranjem zajma za razvojne politike /Development Policy Loan/ (DPL aranžman) postoji mogućnost realizacije dva kredita, u cilju podrške sprovođenju reformi, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je danas usvojila Informaciju o rezultatima pregovora i zaključivanju Okvirnog sporazuma sa AFD-om.

“Okvirni sporazum predstavlja ugovor kojim se definišu uslovi i načela buduće saradnje između zajmodavca i zajmoprimca, pri čemu on ne obavezuje zajmodavca da odobri kreditne linije (kredite), već pruža mogućnost za potencijalno odobravanje kredita, u zavisnosti od ispunjenja svih definisanih uslova i procedura”, navodi se u saopštenju nakon sjednice Vlade.

U skladu sa ovim sporazumom, postoji mogućnost realizacije dva kredita, prvog DPL kredita u ovoj godini u iznosu od 50 miliona EUR i drugog DPL kredita u narednoj godini u istom iznosu.

Tokom zvaničnih pregovora sa predstavnicima Francuske razvojne agencije su utvrđeni uslovi po kojima je ukupan iznos kreditnog aranžmana 50 miliona EUR, na period otplate od deset godina, uz planirani grejs period od 18 mjeseci.

“Otplata će se realizovati polugodišnje, počev od 30. aprila 2026. godine, sa konačnim datumom otplate 30. oktobra 2034. godine. Kamatna stopa će biti definisana prilikom povlačenja kreditnih sredstava, a Ministarstvo finansija će se opredijeliti za fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu, u zavisnosti od ponuđenih uslova. U slučaju varijabilne kamatne stope, ista će se sastojati od šestomjesečnog EURIBOR-a, uvećanog za fiksnu maržu od 0,8 odsto”, precizira se u saopštenju.

U Informaciji se podsjeća da su dugoročni zajmovi za razvojne politike finansijski instrumenti koje međunarodne finansijske institucije, poput Svjetske banke, pružaju zemljama u cilju podrške sprovođenju političkih i institucionalnih reformi.

“Cilj ovih zajmova je da pomognu zemljama u sprovođenju strukturalnih promjena koje će podstaći ekonomski rast i smanjenje siromaštva. Sredstva Francuske razvojne agencije predstavljaju dio podrške za razvojne politike”, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je usvojena Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata obnovljivih izvora energije.

U Informaciji se, pored ostalog, ističe da je Crna Gora, kao članica Energetske zajednice i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ispunila obavezu da svoju energetsku politiku uskladi sa energetskom politikom Evropske unije i transponuje i implementira Direktivu (EU) 2018/2001 o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora, kojom se za članice Energetske zajednice utvrđuje zajednički okvir za promociju korišćenja energije iz obnovljivih izvora i postavlja cilj za udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u 2030. godini, koji za Crnu Goru iznosi 50 odsto.

“Navedena Direktiva je transponovana u Zakon o korišćenju energije iz obnovljivih izvora koji je Skupština donijela 17. avgusta. Donošenjem ovog zakona Crna Gora je napravila veliki iskorak u usklađivanju sa EU propisima, što je od velikog značaja i za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 15 – Energetika”, navodi se u saopštenju.

U dijelu realizacije projekata izgradnje malih hidroelektrana se navodi da je trenutno aktivno 29 ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana (mHE) kojima je omogućena izgradnja i eksploatacija ukupno 42 objekta mHE, od kojih je završena izgradnja 33 mHE.

“Ukupna instalisana snaga izgrađenih mHE je 52,6 MW, sa planom proizvodnje od 182,4 gigavat sata (GWh). Budući da se tokom praćenja realizacije ugovora o koncesijama za izgradnju mHE resorno ministarstvo zbog brojnih problema naslijeđenih iz prethodnog perioda susrelo sa bronim otvorenim pitanjima, u Informaciji je ocijenjeno da je neophodno detaljno sagledati svaki pojedinačni slučaj i donijeti adekvatna dugoročna rješenja”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je donijela Odluku o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Rožaje, Plav, Pljevlja i Berane.

“Ovom odlukom se daje na korišćenje drvna zapremina koja je bila izložena dejstvu entomoloških činilaca, kao i drugih abiotičkih činilaca, po gazdinskim jedinicama i odjeljenjima u skladu sa izvođačkim projektima”, navodi se u saopštenju.

Saglasno važećim propisima, ovu drvnu zapreminu je neophodno što prije sjeći radi sprečavanja daljih štetnih posledica. Osnov za utvrđivanje početne cijene drveta koje je predmet prodaje u dubećem stanju čine kvalitet doznačene bruto drvne zapremine, otvorenost šumskim komunikacijama i drugi parametri definisani Zakonom o šumama, po predlozima stručnih službi područnih jedinica.

“Prodaja drveta u dubećem stanju odnosno sanitarna sječa sprovešće se u postupku javnog nadmetanja/aukcijska prodaja/ putem javnog poziva”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju u vezi sa drugom fazom tendera za projekat koncesije Aerodroma Crne Gore.

U Informaciji se navodi da je zbog organizacionih promjena u državnoj upravi donijeto novo rješenje o Tenderskoj komisiji za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat, budući da je prethodno formirana Komisija sastavljena od članova kojima je u međuvremenu istekao mandat, nijesu više zaposleni u državnoj upravi ili su sada na novim radnim mjestima sa kojih ne mogu biti imenovani za člana Komisije.

Na sjednici je utvrđena Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između crnogorske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o ekonomskoj saradnji i prihvaćen Nacrt memoranduma.

U diskusiji je istaknuto da se zaključivanjem Memoranduma omogućava intenziviranje saradnje u specifičnim ekonomskim oblastima koje su označene kao obostrano korisne, čime se uspostavlja adekvatan okvir za njeno jačanje.

Između ostalog, ovim dokumentom se stvaraju uslovi za promociju trgovinskih odnosa i investicija u oblasti infrastrukture, informacionih tehnologija, energetike, spbraćaja i turizma, kao i jačanje bilateralne saradnje u oblasti tehnologije, sajber-bezbjednosti, zdravlja, zaštite životne sredine i upravljanju resursima.

“Memorandum se zasniva na jačanju poslovnog i institucionalnog ambijenta, uz posebnu podršku razvoju preduzetništva i transparentnog regulatornog režima”, zaključuje se u saopštenju.

