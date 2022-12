Podgorica, (MINA) – Crna Gora i dalje ima šansu da nastavi sa dinamičnim evropskim putem, ali samo ukoliko riješi ključna pitanja, čemu svi relevantni politički akteri moraju maksimalno doprinijeti.

To je ocijenjeno na sastanku crnogorske predsjednice Skupštine Danijele Đurović i ministara vanjskih poslova Austrije i Slovenije, Aleksandra Šalenberga i Tanje Fajon, koji su posjetili Crnu Goru.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je upoznala Šalenberga i Fajon sa trenutnom političkom situacijom u Crnoj Gori, ističući dešavanja u proteklih nekoliko mjeseci, koja su dovela do nezavidnog stanja u kome se država nalazi.

„Đurović je naglasila da je ključ rješavanja svih gorućih problema u Crnoj Gori izbor sudija Ustavnog suda, kao najviše sudske instance u državi, kao i upoznala prisutne sa još jednim propalim pokušajem izbora sudija 12. decembra, petim od 2018. godine“, kaže se u saopštenju.

Đurović je istakla i da je uputila dopis predsjednici Ustavnog odbora Simonidi Kordić u kome je tražila da se na sjednici tog skupštinskog tijela, zakazanoj za 23. decembar, raspiše novi javni poziv za izbor sudija i da se koriste najkraći rokovi propisani Zakonom o Ustavnom sudu, u trajanju od 15 dana.

Ona je podsjetila i da je 43. Vlada, kojoj je izglasano nepovjerenje 19. avgusta, u svom fokusu imala evropske integracije, da je vanjska politika Crne Gore apsolutno usklađena sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU).

Ona je kazala i da u Crnoj Gori nema evroskeptičnih političkih subjekata, kao i da skoro 80 odsto građana podržava pristupanje Crne Gore evropskoj porodici naroda.

Fajon i Šalenberg su, kako se navodi, izrazili zabrinutost zbog trenutnih političkih dešavanja u Crnoj Gori i saglasili se da je kompletiranje Ustavnog suda ključni preduslov za rješavanje svih drugih spornih pitanja u državi.

Oni su istakli da je EU, imajući u vidu trenutnu geopolitičku situaciju u Evropi, dala podsticaj politici proširenja, kao i da očekuju da Crna Gora uradi sve kako bi nastavila da bude predvodnica Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija.

Fajon i Šalenberg su, kako je saopšteno, pohvalili zakazivanje sjednice Ustavnog odbora za petak.

Oni su naglasili nužnost što hitnijeg okončanja postupka izbora sudija Ustavnog suda i pozvali Đurović da dodatno pomogne u olakšavanju tog procesa, imajući u vidu njenu poziciju kao predsjednice parlamenta koja može da doprinese približavanju stavova dvije strane.

„Sagovornici su se složili da Crna Gora i dalje ima šansu da nastavi sa dinamičnim evropskim putem, ali samo ukoliko riješi prethodno pomenuta pitanja, čemu svi relevantni politički akteri moraju dati maksimalan doprinos“, navodi se u saopštenju.

