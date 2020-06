Amfilohije: Od nedjelje ponovo litije širom Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Litije u Crnoj Gori biće nastavljene od nedjelje, najavio je Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i poručio vlasti da, kako je kazao, ne muči njegov narod i sveštenstvo, već da to riješi njegovim likvidiranjem.

On je, kako je saopšteno iz MCP, povodom slave radija Svetigora, večeras osveštao i prerezao slavski kolač u Sabornom Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.

Amfilohije je kazao da se prethodnih godinu preko talasa Svetigore čuje poruka „Ne damo svetinje“, koja je, kako je naveo, započela upravo u Hramu Hristovog Vaskrsenja, “kada se narod Božiji zakleo da neće dati svetinje da se oskrnave i da ih bezbožnici otmu i prisvoje sebi”.

„Prošla je godina od tada. Nažalost, oni koji su na vlasti nastavljaju da podržavaju taj zločinački zakon i tvrde da svetinje koje su ovdje građene od apostolskih vremena i od vremena Svetog Cara Konstantina i Carice Jelene ne pripadaju narodu već njima“, naveo je Amfilohije.

On je kazao da se nada da će Gospod prosvetiti razum onima koji upravljaju Crnom Gorom.

Amfilohije je kazao da su se svi nadali da će poslije devedesetih godina gonjenje i nasilje nad Crkvom prestati, navodeći se taj progon opet povampirio „i u naše dane“.

„I ja sam privođen na suđenje kao naslednik prošlih mitropolita, uhapšen je vladika Joanikije sa osam sveštenika”, kazao je Amfilohije.

Kako je rekao, sveštenici u Baru su privođeni i kažnjavani samo zato što su služili službu Božiju i što su sa narodnom obavljali litiju.

“Poslije godinu i zakletve da nećemo dozvoliti da se otimaju svetinje, mi to nastavljamo i nastaviće se ti krsni hodovi od Nedjelje svih svetih. To je znači iduća nedjelja“, poručio je Amfilohije

On je dodao da se nada i u međunarodnu zajednicu da će pomoći da se „virus bratomržnje i bogomržnje zaustavi u Crnoj Gori na kome ovi koji su na vlasti žele i dalje da vladaju“.

„A što se nas tiče, Crkve Božije, mi se ponovo zaklinjemo da ne damo svetinje i naš narod će nastaviti sa sveštenstvom od Nedjelje svih svetih ponovo da služi molebne mira, bratske sloge i pomirenja u svim hramovima naše Crkve i u isto vrijeme da u tim krsnim hodovima obilaze gradove i da svjedoče”, poručio je Amfilohije.

On je kazao da je spreman, kao Mitropolit, da vlastodršci sa njim urade „ono što su uradili sa Mitropolitom Joanikijem, Arsenijem i Danilom“.

“ Pozivam ih da ne muče moj narod i sveštenstvo, već da to riješe mojim likvidiranjem. Ja ih pozivam, te drugove i gospodu, pa neka urade to ako misle da time mogu da izliječe ovaj narod od tog opakog virusa kojim smo zatrovani još od vremena one bezbožne ideologije”, poručio je Amfilohije.

On je kazao da se od Nedjelje svih svetih molebani za spas svetinja, za pomirenje, za bratsku ljubav i slogu nastavljaju u hramovima i crkvama širom Crne Gore.

“To od mene narod traži i ja sam dužan da ih ispoštujem“, dodao je Amfilohije.