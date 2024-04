Značajno uključivanje mladih u procese tranzicione pravde

Podgorica, (MINA) – Mladi u Crnoj Gori imaju snagu da oblikuju društvo u kojem će živjeti, a njihov angažman u procesu suočavanja s prošlošću obezbjeđuje da se vrijednosti pravde, istine i pomirenja integrišu u temelje budućeg društva.

To je poručeno tokom razgovora predsjednika države Jakova Milatovića sa polaznicima Škole tranzicione pravde, koju organizuje Centar za građansko obrazovanje uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, istakao da uključivanje mladih u procese tranzicione pravde može biti značajno u kontekstu prevencije radikalizacije društva i da je zbog toga važno pružiti im priliku da budu aktivni učesnici aktuelnih dešavanja u državi.

On je dodao da se na taj način podstiče razvoj kritičkog mišljenja, što je primarni preduslov za razvoj građanske svijesti.

Prema riječima Milatovića, tome bi umnogome doprinijelo to da građansko obrazovanje dobije formalni status u crnogorskom obrazovnom sistemu.

Milatović je podsjetio da je suočavanje sa prošlošću jedan od stubova njegovog predsjedničkog mandata, jer se, kako je rekao, jedino na taj način može izgraditi društvo u kojem će lekcije iz prošlosti postati temelj sigurnije i prosperitetnije budućnosti.

Iz kabineta Milatovića su kazali da je tokom razgovora konstatovano da otvoreni dijalog i upoznavanje sa istorijskim istinama, mladima pomažu da razviju empatiju prema žrtvama, što je veoma značajno za prevazilaženje vidljivih polarizacija u našoj zajednici.

Milatović je poručio da je proces tranzicione pravde dugoročan, te da zahtijeva kontinuiranu podršku i angažman svih relevantnih aktera, kako bi zajedničkim naporima izgradili bolju i pravedniju Crnu Goru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS