Živković: Izmjena Ustava i dvojno državljanstvo crvena linija opozicije

Podgorica, (MINA) – Izmjene Ustava i dvojnog državljanstva crvena je linija opozicije u odnosima sa vlašću, poručio je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

On je, u razgovoru sa specijalnim izaslanikom Slovenije za Zapadni Balkan Anžejem Frangešom, rekao da Vlada nema kapacitet da dovrši proces evropskih integracija, već da će država, zbog ideološke različitosti u parlamentarnoj većini, imati izostanak rezultata i nastavak političke krize i nestabilnosti na svim nivoima.

Živković je kazao da parlamentarna većina pokušava da izmijeni građanski karakter društva i da ugrožava kredibilno partnerstvo sa NATO i evropski put države.

Prema njegovim riječima, taj dio vlasti svojim djelovanjem, inicijativama koje su suprotstavljene evropskim standardima, kreira tenzije koje direktno utiču na društvene podjele i političko povjerenje, ali i negativno djeluju na ekonomski i politički razvoj zemlje.

“U atmosferi neprestanih tenzija, fokus na ključne reformske procese, koji su preduslov za evropske integracije, postaje teško održiv, a napredak Crne Gore ka evropskim standardima se usporava”, kazao je Živković.

On je istakao da ta politička dinamika ne samo da ugrožava unutrašnju stabilnost, već šalje lošu poruku građanima da politika nije u stanju da se nosi sa izazovima savremenog društva što svjedoči sve većoj apstinenciji na izborima.

“Pored makar deklarativnog konsenzusa oko puta u Evropsku uniju (EU), ova Vlada nema kapacitet da dovrši proces integracija, već ćemo zbog ideološke različitosti u parlamentarnoj većini imati izostanak rezultata kao i nastavak političke krize i nestabilnosti na svim nivoima”, ocijenio je Živković.

Kako je naglasio, teme poput izmjene Ustava i uvođenja dvojnog državljanstva naići će na odgovor opozicije.

“To je crvena linija u daljim političkim odnosima sa nekompetentnom političkom upravom kojoj očigledno vrijeme trajanja na vlasti ističe”, poručio je Živković.

Frangeš je istakao da će Slovenija, bilateralno i unutar EU, nastaviti da afirmiše politiku proširenja i pruža ekspertsku i političku podršku evropskim integracijama Crne Gore i Zapadnog Balkana.

“U svjetlu šireg međunarodnog konteksta, proširenje Unije sada uživa najviši nivo podrške u posljednjih nekoliko decenija, jer mnoge države članice u njemu vide ne samo ekonomski napredak, već i stratešku investiciju u stabilnost i sigurnost Evrope”, kazao je Franeš.

On je istakao značaj konstruktivne uloge političkih aktera u zemlji i njihove predanosti evropskim vrijednostima.

“Kako bi država ostala fokusirana na evropsku agendu i dosljedno ispunjavanje uslova za članstvo”, naveo je Franeš.

Kako je saopšteno iz DPS-a, sastanku Živkovića i Franeša prisustvovala i ambasadorka Slovenije u Crnoj Gori Bernanda Gradišnik.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS