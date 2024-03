Zenović: Naredna dva mjeseca ključna za isporučivanje rezultata u vladavini prava

Podgorica, (MINA) – Imenovanjima u pravosuđu stvoreni su uslovi za dalji napredak Crne Gore na evropskom putu, kazao je glavni pregovarač države sa Evropskom unijom (EU) Predrag Zenović dodajući da su naredna dva mjeseca ključna za isporučivanje rezultata u vladavini prava.

Zenović je rekao da ukoliko Crna Gora ubrza dinamiku u sprovođenju reformi i u naredna dva mjeseca isporuči potrebne rezultate, postoji realna mogućnost da do ljeta dobije Izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila i pratećih završnih mjerila.

“To bi otvorilo novu perspektiva pregovora i omogućilo Crnoj Gori da uđe u fazu privremenog zatvaranja novih poglavlja pravne tekovine EU“, kazao je Zenović na konstitutivnim sjednicama pregovaračkih radnih grupa za poglavlja 23 i 24.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), danas su održane konstitutivne sjednice pregovaračkih radnih grupa za poglavlja 23 i 24, na kojima su razmatrane informacije o odlukama o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za ta dva poglavlja.

Kako se dodaje, razmatreni su nacrt poslovnika o radu pregovaračkih radnih grupa, aktuelnosti u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, priprema programa pristupanja Crne Gore EU, kao priprema za predstojeći sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost.

Navodi se da su s ciljem unapređenja koordinacije aktivnosti, u okviru pregovaračkih radnih grupa za poglavlja 23 i 24, određeni koordinatori podoblasti i koordinatori u ime institucija.

Predstavljajući aktuelnosti u oblasti vladavine prava, Zenović je kazao da je ključnim imenovanjima u pravosuđu odblokiran proces i stvoreni uslovi za dalji napredak države na evropskom putu.

„Pored imenovanja u pravosuđu, potrebno je dovršiti i preostale reformske procese u oblasti pravosuđa, dodatno se posvetiti konsolidaciji bilansa rezultata u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i unaprijediti ukupni medijski ambijent”, rekao je Zenović.

On je kazao da je potrebno i do kraja istražiti napade na novinare, naročito, kako je dodao, one iz ranijeg perioda, što je preporuka Evropske komisije (EK) koja se u kontinuitetu adresira Crnoj Gori.

Zenović je istakao da je Crna Gora na nedavno održanoj Međuvladinoj konferenciji dobila veliku podršku i podsticaj od EK i država članica EU kada je u pitanju nastavak pristupnih pregovora.

„EK se u tom poduhvatu Crnoj Gori u potpunosti stavila na raspolaganje kako kroz pružanje podrške u vidu tehničke i ekpertske pomoć na mnogim stategijskim i pravnim aktima tako i u vidu konstantnog dijaloga i saradnje po svim aktivnostima“, kazao Zenović.

On je, u kontekstu planiranja narednih obaveza, ukazao na značaj programa pristupanja Crne Gore Uniji 2024- 2027, čiju pripremu je iniciralo MEP.

„Cilj ovog planskog dokumenta je strateško usmjerenje procesa evropske integracije Crne Gore ka ostvarivanju potpune usklađenosti domaćeg zakonodavstva s pravnom tekovinom EU”, poručio j Zenović.

On je kazao da vremenskom odrednicom tog dokumenta žele da pokažu i domaćoj i međunarodnoj zajednici da Vlada ima jasnu viziju do kada želi da ispuni sve domaće zadatke, kada je harmonizacija pravne tekovine EU u pitanju.

