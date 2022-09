Zbog vožnje u alkoholisanom stanju kažnjeno skoro osam hiljada vozača

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, tokom prvih osam mjeseci ove godine, više od 7,7 hiljada vozača kažnjeno zbog vožnje u alkoholisanom stanju, kazao je pomoćnik načelnika Odsjeka za drumski saobraćaj Uprave policije, Ilija Janjušević.

On je, u emisiji „Tema“ na TV E, rekao da je naplaćeno više od 76 hiljada naloga za novčane kazne i podnijeto preko hiljadu prekršajnih prijava.

Janušević je naveo da crnogorska policija i dalje nema instalirane radarske sisteme, iako je projekat završen.

„Planiramo da na svim putevima instaliramo radarske sisteme, koji će 24 sata evidentirati prekršaje, i na taj način ćemo moći da sankcionišemo sve one koji prave saobraćajne prekršaje“, naglasio je Janjušević.

Miroslav Mašić iz Ministarstva kapitalnih investicija kazao je da se između 20 i 25 odsto saobraćajnih nesreća dešava zbog problema sa putnom infrastrukturom, dok je problem putne signalizacije i dalje akutan.

On je rekao da su jasno definisana pravila i obaveze.

„Mi smo se, kroz rad Inspekcije za puteve u Ministarstvu, posljednjih godinu uključili kroz direktno izdavanje naloga upravljaču puta i tome koji održava put da vrši zamjenu saobraćajne signalizacije“, naveo je Mašić.

Lokalne uprave, kako je kazao, moraju biti dio upravljanja bezbjednošću saobraćaja.

„Kada smo sastavili akcioni plan, koji je poslat na sve adrese, imali smo odziv opština Mojkovac i Kotor. Čelnici opština moraju da shvate ozbiljnost ove teme, na način da se to promoviše i propagira“, naglasio je Mašić.

Profesor na Mašinskom fakultetu Milenko Damjanović istakao je problem kontrole rada autoškola.

“Kontole nema. To je primjetno i u segmentu teoretske obuke, a i u segmentu praktične obuke. Prosto je dato na savjest onih koji rade u autoškolama kako i na koji način rade sa kandidatima“, upozorio je Damjanović.

