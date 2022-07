Za članove Sudskog savjeta predloženi Vučinič, Korać, Šoć i Kurgaš

Podgorica, (MINA) – Nebojša Vučinić, Radoje Korać, Dragan Šoć i Fikret Kurgaš predloženi su večeras za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Vučinić je dobio devet, Korać i Šoć po osam, a Kurgaš sedam glasova.

Konačnu odluku o izboru četiri člana Sudskog savjeta koji su ugledni pravnici donijeće crnogorski parlament.

Na sjednici Odbora poslanici Demokratskog fronta su najavili da će prilikom glasanja na plenarnom zasijedanju biti uzdržani, što znači, kako su saopštili, da predloženi kandidati za Sudski savjet neće dobiti potrebnu dvotrećinsku podršku.

