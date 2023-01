Vukićević reizabrana za potpredsjednicu PSSE

Podgorica, (MINA) – Poslanica Demokratskog fronta (DF) Maja Vukićević ponovo je izabrana na funkciju potpredsjednice Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope (PSSE).

Iz Demokratske narodne partije (DNP) su kazali da je Vukićević na tu funkciju reizabrana na početku današnjeg januarskog zasijedanja.

“To potvrđuje agilnost u njenom radu u okviru rada Parlamentarne Skupštine SE i nastojanja na afirmisanju evropskih vrijednosti PSSE”, rekli su iz DNP-a.

Oni su pojasnili da se potpredsjednici biraju nakon prispjelog predloga, pri čemu bilo koji poslanik PS može uložiti prigovor oko izbora bilo kojeg kandidata.

Kako su kazali, ove godine prigovora na ukupnu listu nije bilo, pa su svi kandidati izabrani na pomenutu funkciju.

“Tokom protekle godine, i to u više navrata, Vukićević je uspješno predsjedavala sjednicama Parlamentarne Skupštine, a očekuje se da će predsjedavati i tokom tekućeg zasijedanja, pri čemu potpredsjednici predsjedavaju po redosledu, utvrđenom po starosnom osnovu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, kao poseban znak priznanja za Vukićević je i da je za šeficu crnogorske delegacije u PSSE izabrana još u januaru 2021.

“Danas je za predsjednika Parlamentarne Skupštine ponovo izabran Holanđanin Tini Koks, uz ubjedljivu većinu glasova u odnosu na svog protivkandidata iz ukrajinske delegacije”, rekli su iz DNP-a.

