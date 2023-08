Vučurović: Očekujemo da budemo snažan faktor u budućoj vladi

Podgorica, (MINA) – Rezultati parlamentarnih izbora treba da budu glavni orijentir budućem mandataru Milojku Spajiću prilikom formiranja vlade, ocijenio je poslanik koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) Jovan Vučurović, navodeći da u toj koaliciji očekuju da budu snažan faktor u budućoj vladi.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je danas da će predložiti Skupštini da Spajić bude mandatar za sastav nove vlade.

Vučurović je agenciji MINA kazao da je sada važno da se proces formiranja vlade uvede u novu, odnosno završnu fazu.

“Situacija je jasna. Nema razloga da se odugovlači, već da se dogovori konkretizuju i dođe do rješenja”, istakao je Vučurović.

On je kazao da rezultati parlamentarnih izbora 11. juna, na kojima su građani izrazili svoju volju, treba da budu glavni orijentir i najvažnija pomoć Spajiću u poslu koji ga čeka.

Vučurović je rekao da koalicija ZBCG očekuje da bude snažan faktor u budućoj vladi.

“I da doprinesemo da se stvore uslovi za bolji život građana Crne Gore, da se krene u odlučniju borbu protiv kriminala i korupcije, nastave integracije ka Evropskoj uniji, da se iskorijeni diskriminacija”, dodao je Vučurović.

