Vlada pomaže organizaciju 2BS foruma sa 50 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada će sa 50 hiljada EUR pomoći održavanje To Be Secure Foruma (2BS) koji, od četvrtka do subote, u Budvi organizuje Atlantski savez Crne Gore.

Vlada je na telefonskoj sjednici u ponedjeljak usvojila Informaciju o zahtjevu Atlantskog saveza za nastavak partnerstva i finansijsku i logističku pomoć u realizaciji projekata koje će organizovati tokom ove godine i prihvatila tekst Ugovora o poslovnoj saradnji.

U informaciji se navodi da je Atlantski savez pozvao Vladu da, u skladu sa Memorandumom o saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova (MVP) i Ministarstvom odbrane, bude pokrovitelj 2BS Foruma i 2BS Strateškog Retreat-a i pruži finansijsku podršku od 50 hiljada EUR, a da resorna ministarstva logistički podrže njihovu realizaciju.

Iz Vlade su kazali da, imajući u vidu prepoznatljivost 2BS Foruma, kao i dugogodišnje pokroviteljstvo tog događaja, smatraju opravdanim nastavak saradnje s Atlantskim savezom.

“U skladu sa važećim Memorandumom o saradnji, predlažemo potpisivanje Ugovora o poslovnoj saradnji kojim bi Vlada finansijski pomogla održavanje Foruma u iznosu od 50 hiljada EUR”, navodi se u informaciji.

Dodaje se da će i ministarstva vanjskih poslova i odbrane, a po potrebi i drugi organi, iz domena svojih nadležnosti i raspoloživih kapaciteta, doprinijeti uspješnoj realizaciji tog događaja.

Iz Vlade su istakli da će, imajući u vidu aktuelne geo-strateške prilike, kao i činjenicu da se ove godine obilježava 75. godišnjica od osnivanja NATO saveza, 2BS forum omogućiti stratešku raspravu o ključnim vanjsko-političkim i bezbjednosnim temama.

“To Be Secure Forum tradicionalno predstavlja korisnu platformu za dalju promociju interesa i ciljeva Crne Gore, njene uloge u regionu i napora u okviru evropske i evroatlantske zajednice”, navodi se u informaciju.

U dokumentu se dodaje da je tokom prethodnih godina, zahvaljujući naporima Atlantskog saveza, ali i značajnog broja partnera, 2BS Forum izrastao u značajan skup koji okuplja veliki broj državnika iz Jugoistočne Evrope i visokih zvaničnika NATO i Evropske.

“Forum predstavlja mjesto za razmjenu stavova o aktuelnim regionalnim, ali i globalnim izazovima iz oblasti politike i bezbjednosti”, rekli su iz Vlade.

O tome, kako su kazali, svjedoče dosadašnja izdanja foruma koji je zavrijedio pažnju domaće i međunarodne javnosti.

