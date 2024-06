Usvojeno sedam zakona potrebnih za IBAR

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta usvojili su danas sedam zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR).

Sa 70 glasova za usvojeni su Zakon o lobiranju, izmjene i dopune zakona o sudovima i o Sudskom savjetu i sudijama, kao i izmjene i dopune Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu.

Na današnjoj sjednici usvojene su i izmjene i dopune Zakonika o krivičnom postupku, koje je podržalo 68 poslanika.

Skupština je glasovima 69 poslanika usvojila izmjene i dopune Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Izmjene i dopune Zakona o državnom tužilaštvu podržalo je 58 poslanika, tri su bila uzdržana, a nije ih bilo protiv.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je rekao da je Skupština u najkraćem mogućem vremenu od 12 zakona koji su važni za evropski put, izglasala sedam.

„Sjutra će zasijedati Evropska komisija i želimo da prenesmo poruku da smo naporno radeći dali ključni doprinos na putu ka Evropskoj uniji“, rekao je Mandić.

On je rekao da će rad u vezi sa pet preostalih zakona završiti do sjutra veče.

