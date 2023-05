Umjesto evropskih standarda, sve češći primjeri nasilja

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se, umjesto usklađivanja sa evropskim standardima u oblasti bezbjednosti, dešava ozbiljno urušvanja sistema i sve češći primjeri nasilja, poručeno je sa protesta “Mi smo Evropa”, koji je održan ispred Vlade.

Kako prenosi Pobjeda, grupa građana je uputila zahtjeve Ministarstvu unutrašnjih poslova sa molbom da taj Vladin resor djeluje u skladu sa svojim odgovornostima i dužnostima.

“A to je zaštita građana Crne Gore, a nikako relativizacija onoga što se zaista dešava”, poručuje se u zahtjevu grupe građana.

Okupljeni su nosili zastave Crne Gore i Evropske unije (EU), kao i transparente “Ne Otvorenom Balkanu, da EU”, “Mir i sloboda osnova zdravog društva”, “Borba za demokratiju” i “Zaštitimo našu djecu”.

Violeta Senić je, obraćajući se ispred okupljenih, istakla da su sadašnja i prethodna Vlada, umjesto puta u EU, donijele zastoj i nazadovanje u evropskim integracijama.

Ona je kazala da Vlada, umjesto pune trgovinske saradnje sa zemljama članicama EU, nudi inicijativu Otvoreni Balkan.

“Sređeni birački spisak za njih je misaona imenica, iako su ga upravo oni koji su sad na vlasti prije nekoliko godina kritikovali”, saopštila je Senić.

Ona je rekla da govor mržnje “zapljuskuje” građane sa svih strana, gdje god da se nalaze.

“Djeca nam svakim danom trpe vršnjačko nasilje za koje država ne želi da nađe rješenje, a ključni ministri, gore nego Pontije Pilat, peru ruke od svega. A kad se ne bave pranjem ruku, onda relativizuju problem vršnjačkog nasilja vrijeđajući nam dostojanstvo”, poručila je Senić.

Ona je kazala da se danas obilježava Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom koji, prema njenim riječima, nikad nije bio u potpunosti pobijeđen, već samo zamaskiran nekim naoko ljepšim i mirnijim ideologijama.

“Mi, koji smo danas ovdje, koji baštinimo i čuvamo građanske, antifašističke, antiratne vrijednosti, koji se ne damo pokolebati i vjerujemo u evropski put Crne Gore, poručujemo našoj smijenjenoj Vladi i svim budućim vladama nakon nje, da ne smiju nikad više da dovedu u pitanje evropski put Crne Gore”, rekla je Senić.

Ona je kazala da okupljeni građani žele državu sa nultom tolerancijom na govor mržnje.

