Svi koji koriste govor mržnje u vezi sa tragedijom na Cetinju biće procesuirani

Podgorica, (MINA) – Više državno tužilaštvo u Podgorici prati učestale objave i komentare u vezi sa tragedijom na Cetinju, koji mogu sadržati elemente govora mržnje, saopštili su iz tog tužilaštva i poručili da će svi koji su koristili takav govor biti adekvatno procesuirani.

Cetinjanin Aco Martinović ubio je 1. januara 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula u četvrtak u Kliničkom centru Crne Gore.

Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici su kazali da se cijeni i da li u izjavama, kao i radnjama bilo koje osobe, postoje bitna obilježja krivičnog djela iz nadležnosti tog tužilaštva.

Oni su naveli da će, u situacijama u kojima se ocijeni da je potrebno formirati predmet povodom bilo kog konkretnog slučaja, javnost biti blagovremeno obaviještena.

Više državno tužilaštvo u Podgorici, kako se navodi, daje naloge osnovnim državnim tužilaštvima i policiji da preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti, kako bi se utvrdilo da li u objavama određenih osoba postoje elementi prekršaja.

„Sve osobe za koja se utvrdi da su u svojim objavama i komentarima koristila govor mržnje, biće adekvatno procesuirana“, poručuje se u saopštenju.

