Sprovešće proceduru za pristupanje Crne Gore Agenciji EU za temeljna prava

Podgorica, (MINA) – Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka uputio je pismo namjere direktorici Agencije za temeljna prava Evropske unije (FRA) Sirpi Rautio u kojem je izrazio namjeru Vlade da pokrene proces pristupanja Crne Gore toj agenciji, u svojstvu posmatrača.

Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava su saopštili da je Vlada usvojila inicijativu i zadužila Đeku da preduzme naredne korake u proceduri pristupanja Crne Gore Agenciji.

U saopštenju se navodi da je prilikom sjednice Zajedničkog konsultativnog odbora (ZKO) između Evropske unije (EU) i Crne Gore, održane u Briselu u novembru, naglašeno da je važno da se Crna Gora kao predvodnica u pregovorima o članstvu pridruži Agenciji u svojstvu posmatrača.

„Cilj predloga je da se nikad potrebnijom ranom integracijom u ovaj EU mehanizam za praćenje prakse uživanja i zaštite temeljnih prava potvrdi posvećenost Crne Gore u oblasti ljudskih prava i vladavine prava, što je od velikog značaja za konsolidaciju dosadašnjih rezultata i dalji napredak na evropskom putu“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da bi dobijanje statusa posmatrača u FRA bilo značajno za dalji integracioni put Crne Gore u EU.

„Doprinijelo bi daljem promovisanju i zaštiti ljudskih prava u našoj državi, kao i nastavku usklađivanja sa standardima i praksama EU u ovoj oblasti“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da Crna Gora prepoznaje Agenciju za temeljna prava kao nezavisan centar referentnosti i izvrsnosti za promovisanje i zaštitu ljudskih prava u EU i šire.

Prema njihovim riječima, Agencija ima važnu ulogu u promovisanju dijaloga i saradnje među različitim akterima u oblasti ljudskih prava, uključujući zemlje članice EU, evropske institucije, organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije.

„Dobijanje statusa posmatrača bi Crnoj Gori omogućilo aktivno praćenje svih ovih procesa, i dalo dodatni impuls za dalje sprovođenje reformi u skladu sa EU standardima“, ističe se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je ovogodišnji Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila i završna mjerila za dva najvažnija pregovaračka poglavlja, 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 -Pravda, sloboda i bezbjednost, potvrdio lidersku poziciju Crne Gore u regionu kada je riječ o procesu pristupanja EU.

„Vladavina prava je naš ključni prioritet uz snažni institucionalni sistem koji garantuje zaštitu temeljnih prava svih naših građanki i građana i pristupa pravdi uz poštovanje najviših standarda“, rekli su iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Iz tog resora su kazali da su snažno posvećeni svim aspektima zaštite ljudskih prava.

„Usklađivanje zakonodavnog i strateškog okvira sa evropskim standardima i EU acquis-em u oblasti borbe protiv diskriminacije, rodne ravnopravnosti, zaštite prava nacionalnih manjina, zaštite osoba sa invaliditetom, LGBTIQ lica, kao i njegova puna implementacija su od suštinske važnosti“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da bi se dobijanjem statusa posmatrača pristupilo stručnim kapacitetima Agencije, a dalja saradnja bi svakako doprinijela unapređenju državnih kapaciteta u cilju jačanja postojećih standarda u skladu sa normama EU i Poveljom EU o temeljnim pravima.

„Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava sprovešće potrebnu proceduru za pristupanje Crne Gore Upravnom odboru Agencije EU za temeljna prava u svojstvu posmatrača i time napraviti još jedan važan korak za Crnu Goru ka članstvu u EU”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS