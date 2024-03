Spajić: O tužbi Šaranovića kad stigne tužbeni zahtjev

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić rekao je da nema informaciju da je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović tužio Vladu zbog izbora vršioca dužnosti direktora policije Aleksandra Radovića.

„Nemam informaciju da je Vlada zaprimila takav tužbeni zahtjev, čuli smo to iz medija. O tome ćemo se izjasniti kada vidimo zahtjev u arhivi“, rekao je Spajić na konferenciji za novinare.

On je dodao da je “pomalo čudno da neko sam sebe tuži”.

Na pitanje da li je validna odluka Vlade da uvede prinudnu upravu u Šavniku ili odluka odbornika Skupštine opštine tog grada o skraćenju mandata, Spajić je rekao da će važiti ona procedura koja je prva sprovedena.

„Nemam informaciju da li je prvo uvedena prinudna uprava ili raspuštena Skupština Opštine, ali ko je prvi postupio taj će imati pravo“, rekao je Spajić.

Komentarišući izjavu Gorada Rodića, advokata južnokrejskog državljanina Do Kvon, koji je kazao da je njegov branjenik zloupotrijebljen, Spajić je rekao da mu je drago što je istina konačno isplivala.

„Pozivam Specijalno državno tužilaštvo da do kraja ispita okolnosti pokušaja namještanja afere tri dana prije izbora. Dobili smo neke dodatne informacije sinoć. Mislim da može biti interesantno za javnost da se do kraja sazna šta je se dešavalo, kako je dospjelo pismo iz zatvora, kako je Kvon prešao granicu“, rekao je Spajić.

On je, odgovarajući na pitanje šta je Vlada dosad učinila da bi dobila Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) i do kada se može očekivati povratna informacija od Evropske komisije, kazao da dobijanje IBAR-a očekuju sredinom juna.

„Za sada sve ide po planu. Postoje neke teškoće, ali ih u hodu rješavamo. Do početka maja ćemo imati sve informaciju da li je Crna Gora uspjela da isporuči sve rezultate“, rekao je Spajić.

On je kazao da je uspostavljena društveno-politika stabilnost u državi koja je omogućila uspješno sprovođenje popisa stanovništva i domaćinstava, imenovanja u pravosuđu, kao i izbjegavanje stavljanja Crna Gore na sivu listu Manivala.

„Nadam se da će nas držati duh zajedništva i fokusa na evropske integracije“, dodao je Spajić.

Komentarišući glasanje crnogorske delegacija u komitetu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope protiv učlanjenja Kosova u tu međunarodnu organizaciju, Spajić je rekao da nije bilo glasanje, nego rasprava na tu temu.

„Glasanje će biti u aprilu, kada će biti održana plenarna sjednica i ministarski savjet i tada ćete moći da vidite zvaničan stav države Crne Gore“, rekao je Spajić.

