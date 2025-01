Spajić danas na Cetinju, grupa Kamo Śutra odbila poziv na sastanak

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić posjetiće danas Cetinje povodom tragedije koja se 1. januara dogodila u Prijestonici i razgovarati sa gradonačelnikom Nikolom Đuraškovićem.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, na sastanak danas pozvao i organizatore protesta “Kamo Śutra?” kako bi razgovarao o njihovim zahtjevima iznesenim na protestu 5. januara ove godine, ali su oni to odbili.

Sa prvog protesta neformalne grupe studenata “Kamo Śutra?”, između ostalog, zatražene su ostavke čelnika bezbjednosnog sektora.

„Od kolektiva “Kamo Śutra?” Kabinetu premijera je odgovoreno da se neće odazvati pozivu“, kaže se u saopštenju.

Najavljeno je da će Spajić danas imati i niz drugih susreta sa članovima Vlade i predstavnicima državnih organa, kako bi se bliže informisao o statusu realizacije zaključaka sa vanredne sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost koja je zbog tragedije na Cetinju održana 3. januara 2025. godine.

Cetinjanin Aco Martinović ubio je 1. januara 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula 9. januara u Kliničkom centru Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS