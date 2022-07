Spaić pozvala Abazovića da povuče predlog za članstvo Markovića u radnom timu

Podgorica, (MINA) – Dekanica Pravnog fakulteta Aneta Spaić kazala je da je spremna da ostane u ekspertskom timu koji treba da analizira ugovor države i Srpske pravoslavne crkve (SPC), ako u njemu ne bude advokat Velibor Marković.

Ona je pozvala Abazovića da povuče predlog za članstvo Markovića, vodeći računa o elementarnom poštovanju prava žena i LGBT osoba u Crnoj Gori.

“Ukoliko je Abazović spreman da povuče predlog kojim se ponižavaju i omalovažavaju žene i LGBT zajednica u Crnoj Gori, i ja iskazujem spremnost da ostanem dio tima“, navela je Spaić.

Ona je poručila da, u protivnom, neće sjedjeti za istim stolom sa osvjedočenim promotorom homofobije, mizoginije i seksizma.

Spaić je dodala da je prihvatila da bude dio tima koji bi doprinio javnom interesu, imajući u vidu činjenicu da je u ekspertsku komisiju za analizu Temeljnog ugovora pozvana u svojstvu dekanke Pravnog fakulteta.

